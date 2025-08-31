Duminică, 31 august, circulația trenurilor este oprită temporar între București Nord și Băneasa, după ce o persoană a fost lovită mortal de trenul R 8093, în jurul orei 15:15.

Incidentul s-a produs pe linia București Nord – Racord Pajura, pe linie simplă. Trenul implicat, R 8093, circula între București Nord și București Obor și este cunoscut ca trenul Dragonul Roșu, care merge către complexul comercial.

Compania de căi ferate CFR spune că autoritățile trebuie să intervină înainte ca circulația să poată fi reluată în siguranță. Din această cauză, mai multe trenuri au fost afectate:

R 10184 (Fetești – București Nord, Transferoviar Călători)

IR 1589 (București Nord – Constanța, CFR Călători)

IR 1936 (Constanța – Brașov, CFR Călători)

Alte trenuri pot întârzia, în funcție de program și de situația de pe linie. CFR își cere scuze călătorilor și spune că face tot posibilul ca circulația să revină la normal cât mai repede.

Duminică după-amiază, a izbucnit un incendiu la locomotiva unui tren de pasageri cu 15 vagoane în județul Constanța. În tren se aflau aproximativ 1.000 de persoane.

Pasagerii sunt încă în tren și așteaptă o altă locomotivă ca să poată continua călătoria. Pompierii intervin la fața locului, Gara Palas, pentru a stinge focul.

Locomotiva a fost decuplată de vagoane, dar linia de înaltă tensiune rămâne activă. Pompierii folosesc pulbere pentru a opri incendiul.

Nu au fost înregistrate victime care să necesite îngrijiri medicale.

Duminică, autoritățile din Cluj au activat Planul Roșu de Intervenție după un accident cu un autocar în care erau 20 de persoane. O persoană a rămas blocată în autocar, iar salvatorii lucrează să o scoată.

Traficul este complet oprit în localitatea Dumbrava, pe sensul Oradea – Cluj-Napoca. La fața locului intervin echipaje medicale și poliția pentru cercetări.