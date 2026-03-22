Dacă plănuiești să-ți amenajezi curtea în 2026, alegerea tipului de gazon potrivit este esențială pentru un aspect verde, uniform și ușor de întreținut. Costul final depinde de metoda aleasă – însămânțare, rulou natural sau gazon artificial – de starea terenului și de serviciile incluse.

Gazon prin însămânțare

Gazonul prin însămânțare reprezintă cea mai accesibilă metodă de a obține o curte verde și sănătoasă în România în 2026, cu prețuri ce variază între 3,5 și 8 € pe metru pătrat, fără TVA.

Această metodă include, de regulă, toate etapele esențiale pentru un start solid:

pregătirea și nivelarea terenului

erbicidarea

fertilizarea și prima udare, asigurând astfel un substrat optim pentru germinarea semințelor.

Alegerea acestei opțiuni oferă flexibilitate, permițând selectarea tipului de iarbă cel mai potrivit pentru climatul și condițiile solului din zona ta. Totuși, gazonul prin însămânțare necesită răbdare, fiind nevoie de întreținere regulată pentru a preveni apariția buruienilor și pentru a asigura o creștere uniformă și sănătoasă a ierbii. Aceasta metodă rămâne ideală pentru cei care doresc un gazon natural, cu costuri inițiale reduse și un control mai mare asupra tipului de iarbă folosit.

Gazon rulou natural

Gazonul rulou natural este soluția ideală pentru cei care doresc un rezultat imediat și un aspect perfect uniform în curtea lor. În 2026, prețurile pentru montajul complet variază între 8 și 15 € pe metru pătrat, în funcție de calitatea ruloului și complexitatea lucrării.

Această metodă oferă avantajul unui gazon instantaneu, eliminând riscul semințelor care nu germinează și asigurând o suprafață verde și uniformă încă din prima zi. Totuși, costul inițial este mai ridicat comparativ cu însămânțarea, iar montajul pe terenuri denivelate poate fi mai dificil, necesitând nivelări suplimentare pentru a obține o suprafață perfect plană.

În ciuda acestor considerente, gazonul rulou rămâne o alegere populară pentru proprietarii care caută rapiditate, estetică și siguranță în creșterea ierbii.

Gazon artificial

Gazonul artificial reprezintă o opțiune modernă pentru cei care doresc un spațiu verde fără grija întreținerii constante. În 2026, costul montajului complet variază între 50 și 200 RON pe metru pătrat, în funcție de calitatea fibrei și de complexitatea lucrării.

Această soluție oferă avantaje evidente:

necesită întreținere minimă

are o durabilitate ridicată

și păstrează un aspect verde și uniform pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteorologice.

În același timp, investiția inițială este mai mare decât în cazul gazonului natural, iar pentru instalare este necesară pregătirea unei fundații corespunzătoare, care să asigure drenajul optim și stabilitatea suprafeței.

Datorită acestor caracteristici, gazonul artificial este ideal pentru curțile care trebuie să arate impecabil tot timpul, fără efort suplimentar.

Pregătirea terenului – decopertarea, nivelarea și aducerea de pământ fertil pot crește costul. Sistem de irigații – esențial pentru gazonul natural, dar adaugă o investiție suplimentară. Suprafața gazonului – prețul per mp poate scădea pentru suprafețe mari datorită economiilor de scară.

Pentru a obține un gazon frumos și durabil, alegerea metodei potrivite este esențială. Însămânțarea rămâne varianta cea mai economică, oferind flexibilitate în alegerea tipului de iarbă, în timp ce gazonul rulou garantează rezultate imediate și un aspect uniform de la prima zi.

Gazonul artificial, pe de altă parte, elimină complet nevoia întreținerii constante, păstrând un aspect verde tot timpul anului. Pregătirea corectă a terenului este la fel de importantă, iar curățarea buruienilor, fertilizarea solului și nivelarea acestuia sunt pași esențiali pentru succesul oricărei metode alese.

Investiția într-un sistem de irigație automatizat poate face diferența între un gazon sănătos și unul care se usucă rapid, menținându-l verde pe termen lung.

De asemenea, planificarea atentă a suprafeței gazonului poate aduce economii semnificative, deoarece zonele mari beneficiază de prețuri mai avantajoase pe metru pătrat și de un aspect uniform al întregii curți.