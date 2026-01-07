Începând cu 16 ianuarie 2026, în 26 de departamente din Franța, activitățile de tuns gazonul vor fi interzise între orele 12.00 și 16.00. Măsura este prevăzută într-un ordin prefectural publicat în Jurnalul Oficial și nu are caracter de recomandare, ci de interdicție clară.

Practic, în acest interval orar, folosirea mașinilor de tuns iarba, inclusiv a celor electrice sau robotizate, va fi sancționabilă.

Regula vizează atât gospodăriile individuale, cât și micile proprietăți rezidențiale, afectând direct obiceiuri vechi, formate tocmai pentru a evita frigul dimineții sau disconfortul serii.

Pentru multe persoane care lucrează de acasă, pentru pensionari sau pentru familii cu copii mici, intervalul de la prânz era până acum cel mai convenabil moment pentru astfel de activități.

Unul dintre departamentele vizate este Hérault, unde autoritățile au raportat, în timpul verii trecute, o creștere semnificativă a sesizărilor legate de zgomotul produs în intervalul de prânz. În plin val de caniculă, reclamațiile au vizat în special orele dintre 12.00 și 15.00, considerate de mulți locuitori drept perioadă de repaus.

În localități precum Lunel, rezidenții au semnalat situații în care, pe parcursul unei singure săptămâni de iulie, mai multe gospodării tundeau gazonul exact la aceeași oră. Autoritățile locale au corelat aceste plângeri cu recomandările specialiștilor în sănătate publică, care avertizează asupra riscurilor activităților fizice în timpul temperaturilor extreme.

Primarii și prefecții recunosc, neoficial, că decizia este rezultatul unei presiuni duble. Pe de o parte, cererea pentru respectarea liniștii la orele de siestă, iar pe de altă parte, nevoia de adaptare la schimbările climatice și la valurile de căldură tot mai frecvente.

Efectele nu sunt doar teoretice. În departamente precum Drôme, unde multe gospodării au suprafețe mici de teren, tunsul gazonului după masa de prânz devenise un ritual obișnuit. Pentru numeroși locuitori, acest interval era asociat cu activitate ușoară și mișcare, fără presiunea programului de dimineață sau a serii.

Odată cu intrarea în vigoare a interdicției, aceste rutine vor trebui regândite. Activitățile casnice vor fi mutate dimineața devreme sau spre seară, ceea ce poate genera noi tensiuni legate de zgomot sau de disponibilitatea timpului. Autoritățile locale anticipează că regula va influența inclusiv organizarea weekendurilor în cartierele rezidențiale și în satele mici, unde viața comunitară este strâns legată de astfel de gesturi cotidiene.

Deși textul legal este scurt, impactul său este amplu. O simplă linie într-un ordin administrativ ajunge să modifice comportamente, să rescrie programul zilnic al familiilor și să redefinească, pentru mulți, ideea de liniște la prânz în Franța.