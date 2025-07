În cadrul unei verificări, inspectorii au descoperit într-un supermarket Kaufland o etichetă care a ridicat semne de întrebare, motiv pentru care recomandă consumatorilor să fie atenți la lista de ingrediente atunci când cumpără crenvurști.

Inspectorii ANPC au identificat pe rafturile unui magazin Kaufland un sortiment de crenvurști promovat cu eticheta „crenvurști din carne”. Această mențiune, considerată neobișnuită pentru un produs care, în mod normal, este asociat cu conținutul de carne, a determinat verificări suplimentare. După solicitarea etichetei originale, inspectorii au constatat că produsul conține doar 40% carne de pui. Restul de 60% este format din ingrediente precum soia, conservanți, sulfiți, lapte, coloranți și arome artificiale.

„Crenvurști din carne!” – Serios? Când am văzut această etichetă pusă de Kaufland pe un anumit sortiment de crenvurști, înconjurat de alte mărci de crenvurști, am rămas muți de uimire. Instantaneu, ne-au apărut suspiciuni: dacă acești crenvurști sunt etichetați clar „din carne”, atunci ceilalți ce conțin de fapt? Curioși din fire, am cumpărat patru bucăți și am rugat vânzătoarea să ne pună unul cu tot cu etichetă. Vă lăsăm pe dumneavoastră să descoperiți compoziția acestor crenvurști „din carne”, după cum sunt etichetați de Kaufland”, a avertizat ANPC, într-o postare realizată pe Facebook.