Cum putem învinge căldura fără a deveni dependenți de aerul condiționat

Dar, dacă Regatul Unit și alte țări încearcă să combată verile toride instalând mai multe aparate de aer condiționat, riscă să creeze un viitor costisitor.

După cum scrie The Conversation, există o soluție mai bună și mai inteligentă de urmat.

Dintre 1.600 de gospodării din Regatul Unit, două treimi au folosit ventilatoare în vara anului 2022, iar una din cinci a folosit aer condiționat. Majoritatea acestor unități de aer condiționat s-a cumpărat în timpul sau după valul de căldură de 40°C din acel an – arătând cât de repede se pot schimba obiceiurile.

Până la sfârșitul acestui secol, se preconizează că temperatura din Regatul Unit va depăși 40°C la fiecare câțiva ani. Același sondaj a constatat o creștere de șapte ori a numărului de aparate de aer condiționat în deceniul anterior anului 2022.

Dependența excesivă de aparatele de aer condiționat poate părea o adaptare naturală la temperaturile tot mai ridicate, dar vine cu costuri ascunse.

Răcirea unei încăperi necesită cantități uriașe de energie exact în momentele în care cererea este deja mare. În 2022 și 2023, Regatul Unit a trebuit să repornească, pentru scurt timp, o centrală electrică pe cărbune pentru a menține luminile și aparatele de aer condiționat pornite.

Aerul condiționat adâncește și inegalitățile. Pentru gospodăriile mai bogate, este o soluție rapidă. Dar pentru altele, în special pentru grupurile socioeconomice mai defavorizate, există o lacună periculoasă în protecție.

Specialiștii spun că există deja un model pentru abordarea cererii de energie pe timp de iarnă: „izolația pe primul loc”. Asta pentru că este mult mai greu să încălzești o casă decât să oprești pierderea căldurii.

Un principiu similar se aplică vara: „reduceți mai întâi cererea de răcire”.

Țările cu climă caldă, precum cele din sudul Europei, au avut multe practici și se poate învăța din ele. Asta înseamnă măsuri de răcire pasivă, care reduc în primul rând nevoia de răcire mecanică.

Aceste măsuri includ:

umbrire și obloane pentru a bloca lumina soarelui înainte ca aceasta să pătrundă într-o clădire

ventilație naturală pentru a permite căldurii să scape în orele mai reci

suprafețe reflectorizante și de culoare deschisă pentru a devia radiația solară

clădiri orientate pentru a reduce aportul de căldură

copaci și infrastructură verde pentru a răci cartierele.

Multe dintre acestea sunt ieftine, se instalează rapid și sunt durabile. În Roma, de exemplu, obloanele sunt atât de comune încât abia le observi, dar reduc considerabil nevoia de răcire mecanică.

Odată ce cererea scade, nevoile pot fi satisfăcute de aparate de aer condiționat sau pompe de căldură reversibile.

Adaptarea designului clădirilor nu este suficientă. Trebuie să ne adaptăm și comportamentul. În Spania, cele mai fierbinți ore sunt pentru siestă. Activitățile în aer liber sunt întrerupte, iar oamenii sunt mai activi dimineața și seara.

Din punct de vedere cultural, aceștia înțeleg că ținerea draperiilor închise în timpul zilei și deschiderea ferestrelor, noaptea, pot preveni supraîncălzirea locuințelor.

În Regatul Unit, căldura este încă încadrată ca „vreme bună”. Weekendul însorit înseamnă plajă, grătare și mai multe activități în aer liber, chiar și atunci când este periculos de cald. Această neconcordanță între percepție și risc este o provocare majoră pentru sănătatea publică.