Vergil Chițac, Primarul Municipiului Constanța, a fost premiat în cadrul Galei Capital Excelență în Management, ediția 2024. Această distincție a fost oferită pentru acțiunile desfășurate în scopul reconstrucției și modernizării rețelei de termoficare.

Am avut o abordare consistentă, lucrul care mi-a atras multe critici. Sistemul de termoficare este în plină reconstrucție. Am făcut pași uriași înainte spre schimbarea rețelelor primare și secundare.

„Premiul acesta nu este al meu, este al Constanței și a tuturor celor care lucrează în primărie. Dar și a tuturor cetățenilor din oraș care au trebuit să suporte calvarul. Este confirmarea dacă vreți că fiecare dintre noi, constănțenii, am înțeles care este drumul corect. Dar și cum trebuie să ne facem treaba pentru o viață mai bună și mai sănătoasă.

„Ați pomenit de Spitalul Modular. Este singurul spital care s-a construit în Constanța de la Revoluție.

Are 42 de paturi de spitalizare de zi, are 10 paturi de terapie intensivă și cel mai important lucru are un modul format dintr-un RMN și un CT de ultimă generație.