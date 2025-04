Daniel Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște, a fost premiat în cadrul ediției 2025 a Galei Capital Excelență în Management pentru atragerea de investiții record din fonduri nerambursabile.

„Vă mulțumesc și mă bucur să primesc acest premiu în numele târgoviștenilor. Secretul prin care am reușit este unul singur – munca. Eu nu am cunoscut alte căi mai ușoare, decât munca și perseverența. Sunt primar al Municipiului Târgoviște de mai bine de 10 ani. Și, spre exemplu, în ultimii patru ani am reușit să atragem fonduri europene de 380 de milioane de euro. Proiectele sunt foarte multe. De exemplu, avem în Târgoviște un complex de înot, cu bazin olimpic și aqua-park. Avem un transport public foarte bine pus la punct pe fonduri europene, un proiect de 170 de milioane de lei. Avem foarte multe școli reabilitate, deci și infrastructură educațională. Avem numeroase proiecte și în fiecare dintre ele am pus puțin din sufletul nostru”, a declarat Daniel Cristian Stan pe scena Galei Capital.