Galațiul accelerează tranziția spre mobilitate electrică: 159 de noi stații de încărcare pentru vehicule electrice

Municipiul Galați continuă investițiile în infrastructura verde, consolidându-și statutul de oraș preocupat de modernizarea transportului și reducerea impactului asupra mediului. După instalarea a 46 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, administrația locală a semnat recent un contract pentru amplasarea a încă 159 de stații în toate zonele orașului. Contractul are o valoare de 16,7 milioane de lei, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și are un termen de execuție de 15 luni. Lucrările vor fi derulate de compania Next Generation Technologies.