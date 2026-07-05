BVB a câștigat peste 36 de miliarde de lei la capitalizare într-o singură săptămână. Valoarea tranzacțiilor a crescut cu peste 55%

Capitalizarea Bursa de Valori București (BVB) a crescut cu peste 36 de miliarde de lei în ultima săptămână, în contextul unei evoluții pozitive a pieței de capital și al unei creșteri semnificative a valorii tranzacțiilor.

Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București, capitalizarea bursieră a ajuns la 694,45 miliarde de lei în perioada 29 iunie – 3 iulie 2026, în creștere cu 36,18 miliarde de lei, respectiv cu 5,5%, comparativ cu săptămâna precedentă, când aceasta se situa la 658,26 miliarde de lei.

În același interval, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a crescut cu 216,47 milioane de lei, echivalentul unui avans de 55,3%. Astfel, rulajul total al tranzacțiilor cu acțiuni a ajuns la aproape 607,46 milioane de lei, comparativ cu 390,99 milioane de lei înregistrate în săptămâna anterioară.

Indicele principal BET a încheiat săptămâna la nivelul de 34.099,45 puncte.

Cea mai activă ședință de tranzacționare a fost cea de vineri, 3 iulie, când valoarea schimburilor a atins 173,71 milioane de lei. La polul opus, cea mai slabă zi de tranzacționare a fost miercuri, 1 iulie, când s-au realizat tranzacții în valoare de 87,88 milioane de lei.

Pe segmentul principal al Bursei de Valori București, cele mai lichide titluri au fost cele ale Banca Transilvania, care au generat tranzacții în valoare de 144,94 milioane de lei și au înregistrat o apreciere a prețului de 4,38%. Acestea au fost urmate de acțiunile MedLife, cu tranzacții de 76,17 milioane de lei și o creștere de 13,16%, precum și de titlurile Hidroelectrica, care au consemnat schimburi de 63,22 milioane de lei și un avans de 17,65%.

Cele mai importante creșteri de preț au fost înregistrate de acțiunile Cris-Tim Family Holding, care s-au apreciat cu 28,52%, urmate de titlurile Chimcomplex Borzești, cu un avans de 22,46%, și de cele ale Green Tech International, care au crescut cu 20,75%.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost înregistrate de acțiunile Biofarm, care au pierdut 8,70% din valoare. Acestea au fost urmate de titlurile Electroaparataj, în scădere cu 8,43%, și de acțiunile Christian ’76 Tour, care s-au depreciat cu 6,65%.