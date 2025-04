Premierul României, Marcel Ciolacu, a reamintit tuturor cum construcţia metroului spre Aeroportul Otopeni este mai mult decât un proiect de infrastructură, este un simbol al progresului, al ambiţiei şi al angajamentului coaliției de guvernare faţă de viitor.

Săpăturile pentru autostrăzi și galeriile de metrou reprezintă o dovadă importantă a determinării de a construi o infrastructură de transport la standarde europene, a punctat el.

Acum am aflat şi cum le-aţi botezat şi Sfânta Maria şi Sfânta Ana sunt ferm convins că vor fi scoase de sub orice pericol tehnic, în perioada următoare”, a declarat social-democratul la ceremonia de lansare a forajului operaţional pe Secţiunea Sud (1 Mai-Tokyo) a Magistralei de Metrou M6, care va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă.

Miercuri, au început oficial săpăturile în tunelul de metrou, odată cu lansarea în teren a primei „cârtițe”. Utilajul va fora pe Secțiunea Sud (1 Mai-Tokyo) a Magistralei de Metrou M6, care va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă. Magistrala M6 va avea un traseu de 14,2 km de cale dublă, pe care vor circula 12 trenuri noi, moderne și va cuprinde 12 stații.

Secțiunea Sud (Lotul 1.1) reprezintă segmentul cuprins între stațiile 1 Mai (existentă) – Tokyo. Pe lângă stația 1 Mai, Secțiunea Sud cuprinde șase stații: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo.

Din punctul de vedere al premierului României, orice capitală europeană modernă ar trebui să aibă o legătură directă cu aeroportul principal prin metrou, iar Bucureștiul merită să fie un exemplu de modernitate, un oraș fără traficul aglomerat din ultimii ani, unde mobilitatea devine un drept accesibil tuturor.

Până acum, oficialul român a negociat cu partenerii europeni, a depășit obstacole birocratice și s-a luptat cu neîncrederea și nepăsarea unor lideri ai Capitalei. Potrivit spuselor sale, România a demonstrat că poate să își asume proiecte mari.

„Construcţia metroului spre Aeroportul Otopeni este mai mult decât un proiect de infrastructură, este un simbol al progresului, al ambiţiei şi al angajamentului nostru faţă de viitor. Orice capitală europeană modernă ar trebui să aibă o legătură directă cu principalul său aeroport realizată cu ajutorul metroului, iar Bucureştiul merită să fie un exemplu de modernitate, un oraş fără traficul sufocant din ultimii ani, o capitală în care mobilitatea devine un drept accesibil tuturor.

Am negociat cu partenerii europeni, am depăşit obstacole birocratice şi ne-am luptat cu neîncrederea sau chiar cu nepăsarea unor conducători ai Capitalei. Am demonstrat că România poate să îşi asume proiecte de anvergură. Astăzi, suntem aici datorită muncii şi dedicării echipelor de specialişti, constructori şi autorităţi care au crezut în ceea ce multă vreme a părut doar un vis.

Dar să fim sinceri, nu va fi totul perfect. Va exista în continuare un disconfort temporar în trafic, iar răbdarea noastră va fi pusă la încercare. Însă, nu trebuie să uităm că fiecare metru de tunel săpat este un pas înainte spre o Românie mai modernă, mai conectată şi mai prosperă.