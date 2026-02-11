Marcel Ciolacu a declarat că deficitul bugetar a fost cosmetizat prin artificii contabile. El a explicat că, în perioada în care a condus Guvernul, deficitul a fost unul calculat pe cash, deoarece administrațiilor li s-a permis să își facă plățile.

Fostul premier a spus că, dacă ar fi blocat plățile, ar fi putut reduce artificial deficitul sub 8 la sută. El a susținut că a preferat să permită efectuarea plăților și să mențină drepturile pentru 3,7 milioane de pensionari. În opinia sa, guvernarea nu trebuie făcută pentru cifre, ci pentru oameni, iar românii au dreptul să voteze cum consideră.

„Aș vrea să mă adresez românilor și prietenului meu de la Buzău. Eu am avut un deficit pe cash, pentru că am lăsat administrațiile să-și facă plățile. Dacă închideam, aș fi coafat acest deficit, l-aș fi adus sub 8%. Eu am făcut dreptate și la 3,7 milioane de pensionari. Nu guvernezi pentru cifre, ci pentru oameni. Este dreptul românilor să voteze cu cine consideră. Poate românii m-au identificat cu premierul, nu ca președinte”, a declarat el la România TV.

Marcel Ciolacu a afirmat că ulterior ar fi fost făcute modificări contabile, prin care sumele încadrate anterior la împrumuturi ar fi fost trecute la granturi. El a arătat că în noiembrie a existat o rectificare bugetară care a închis deficitul la 8,4 la sută, iar ulterior a fost anunțată o valoare de 7,6 la sută.

Fostul premier a susținut că această diferență a fost prezentată astfel încât să creeze impresia unei îmbunătățiri semnificative. El a mai spus că deficitul de 9,3 la sută este calculat pe metodologia ESA și că acesta nu poate fi comparat direct cu alte procente anunțate, deoarece se bazează pe indicatori diferiți.

În acest context, el a declarat că nu se pot compara procentele de 9,3 la sută și 7,6 la sută, deoarece ar fi vorba despre indicatori diferiți.

Marcel Ciolacu a mai afirmat că, în perioada în care a condus Executivul, salariile nu au fost înghețate. El a arătat că una dintre problemele majore ar fi fost reducerea investițiilor cu 12 miliarde de lei ulterior.

Fostul premier a susținut că rămâne premierul cu cele mai mari investiții de după Revoluție. De asemenea, el a declarat că în timpul mandatului său au fost construiți cei mai mulți kilometri de autostradă.

În intervenția sa, el a mai afirmat că nu acceptă minciuna și că prezentarea diferită a cifrelor bugetare ar fi creat confuzie în spațiul public.