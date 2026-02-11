O categorie de pensionari din România beneficiază de majorări semnificative ale pensiilor, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a emis o decizie favorabilă.

Potrivit instanței, perioadele în care salariații au lucrat în termocentrale pe bază de cărbune și unități de extracție a cărbunelui pot fi considerate stagiul de cotizare în condiții speciale, ceea ce duce la creșterea punctajelor lunare la pensie cu 50%.

Această decizie este un punct de referință pentru mii de pensionari care au muncit în condiții speciale și doresc să își recalculze pensiile.

Există aproximativ 18.000 de procese între pensionari și Casa de Pensii, în care foștii angajați solicită recalcularea pensiilor pentru perioadele lucrate în condiții speciale. În plus, peste 2.000 de sesizări au fost depuse la Curtea Constituțională privind noua lege a pensiilor.

Decizia ÎCCJ stabilește clar că perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001 în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a produc efecte asupra majorării punctajelor lunare, nu doar la calcularea stagiului de cotizare.

Un caz relevant este al unui pensionar de la S.C. Termoserv Turceni S.A., filială a S.C. Termoelectrica S.A., care a desfășurat activități de mentenanță. Tribunalul Dolj a dispus majorarea punctajelor pentru perioadele 1988–2001 cu 50%, conform Legii nr. 263/2010.

Această recalculare înseamnă o creștere reală a pensiei de câteva sute de lei pe lună, demonstrând impactul concret al deciziei ÎCCJ pentru pensionarii care au lucrat în termocentrale.

Majorarea cu 50% se aplică doar pensionarilor care au lucrat în termocentrale. Ceilalți angajați care au desfășurat activități în condiții speciale, dar nu în termocentrale, trebuie să inițieze procese individuale pentru a solicita recalcularea pensiilor.

Totuși, decizia creează un precedent juridic important, care poate fi invocat și în alte cazuri similare și poate influența viitoarele procese legate de pensiile în condiții speciale.