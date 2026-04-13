Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie, „valorile termice vor avea variaţii uşoare în perioada 13-26 aprilie, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei în majoritatea regiunilor, însă probabilitatea de precipitaţii va creşte după jumătatea intervalului şi se va menţine ridicată până la final”.

Cu alte cuvinte, prima parte a intervalului va aduce vreme relativ stabilă, însă după 16-17 aprilie, ploile vor deveni tot mai frecvente.

În vestul țării, valorile maxime vor oscila ușor între 17 și 20 de grade în prima parte a intervalului, urmând ca apoi să se stabilizeze în jurul a 18-20 de grade. Temperaturile minime vor rămâne constante, în general între 6 și 7 grade.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi reduse la început, însă după 16 aprilie vor deveni tot mai probabile și se vor menține până la finalul perioadei.

În Transilvania, maximele vor porni de la aproximativ 16 grade, vor urca temporar spre 18 grade, apoi vor reveni la valori de 16-17 grade spre finalul intervalului. Temperaturile minime vor crește până în jurul valorii de 4 grade și vor rămâne constante.

În Maramureș, vremea va urma un traseu similar: maximele vor crește până la 20 de grade, apoi vor scădea ușor și se vor stabiliza în jurul valorii de 18 grade. Minimele vor urca de la valori negative la începutul perioadei până la 5-6 grade.

În ambele regiuni, probabilitatea de precipitații va fi redusă până la 16 aprilie, apoi va crește semnificativ.

Moldova și Dobrogea: temperaturi moderate și ploi în a doua săptămână

În Moldova, maximele vor urca de la 13 la 17 grade în primele zile, apoi se vor stabiliza în jurul valorii de 16 grade. Minimele vor crește treptat de la 0 grade până la aproximativ 6 grade.

În Dobrogea, temperaturile vor avea o evoluție ușor ascendentă, de la 13 la 16 grade, în timp ce minimele vor ajunge până la 7-8 grade.

În ambele regiuni, ploile vor deveni mai frecvente în a doua parte a intervalului.

În sudul țării, maximele vor rămâne relativ constante, între 16 și 17 grade, în timp ce minimele vor crește treptat de la 2-4 grade la 6-7 grade.

După 19-20 aprilie, probabilitatea de precipitații va crește și se va menține ridicată până la finalul perioadei.

În zonele montane, maximele vor fi în jur de 7 grade, iar minimele vor coborî spre 0 grade. După 17 aprilie, precipitațiile vor deveni tot mai frecvente.

Estimarea pentru intervalul 13–26 aprilie este realizată pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, utilizate de Administrația Națională de Meteorologie pentru prognozele extinse.

Deși temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei în următoarele două săptămâni, instabilitatea atmosferică va crește vizibil. După jumătatea lunii aprilie, ploile vor deveni prezente în majoritatea regiunilor, conturând un final de lună capricios.