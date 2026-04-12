În estul și sud-estul țării se vor mai semnala ploi slabe și trecătoare, în timp ce în restul regiunilor vremea va fi în general frumoasă, cu perioade însorite.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul rămâne predominant acoperit pe tot parcursul zilei. Vor apărea ploi slabe, temporare, iar vântul va avea intensificări, atingând viteze de până la 45 km/h. Temperaturile maxime vor urca cel mult până la 10 grade, iar noaptea valorile vor coborî spre 5 grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, vremea va fi în continuare mohorâtă, cu cer noros și ploi intermitente. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 11–12 grade, ușor sub normalul perioadei.

În nordul Moldovei și în Bucovina, cerul va fi de asemenea acoperit, cu ploi locale, iar la munte precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va fi activ, iar temperaturile vor ajunge până la aproximativ 13 grade, cu precipitații posibile și pe timpul nopții.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o vreme relativ bună, cu perioade însorite, deși nu sunt excluse trecător câțiva stropi de ploaie în zona Transilvaniei. Temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă, ajungând până la 15–16 grade.

În vestul României, valorile termice vor fi ușor peste normalul perioadei, cu maxime de 14–15 grade. În Crișana va predomina soarele, în timp ce în Banat cerul va fi mai noros, cu posibile ploi trecătoare. În Transilvania, vremea rămâne mai închisă, cu temperaturi mai scăzute în depresiuni și maxime de până la 14 grade în vestul regiunii. La munte, la altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

În Oltenia, vremea va fi în general mohorâtă, cu înnorări persistente, ploi slabe și temperaturi care nu vor depăși 11–12 grade la amiază, în scădere față de ziua anterioară.

În sudul țării, temperaturile vor scădea ușor, situându-se sub normalul perioadei. Soarele va lipsi în mare parte, iar ploile slabe, trecătoare, își vor face apariția din când în când.

În București, vremea se răcește semnificativ față de ziua precedentă. Dacă sâmbătă s-au înregistrat aproximativ 14 grade, duminică maxima nu va mai depăși 10 grade. Vor mai fi ploi slabe, iar vântul va sufla cu intensitate pe parcursul zilei. Noaptea se mențin condițiile de precipitații, iar luni dimineața temperaturile vor coborî la 4–5 grade.

La munte, vremea se încălzește ușor, mai ales în masivele vestice, unde atmosfera devine mai plăcută. În Carpații Orientali și în estul Meridionalilor vor mai apărea înnorări și precipitații slabe. După lăsarea nopții, vântul se intensifică în special în Munții Banatului.