Directoarea Administrația Națională de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat, într-o intervenție la Antena 3, că instituția nu exclude o eventuală creștere a gradului de alertă, în contextul în care 12 județe și municipiul București se află sub avertizare cod portocaliu de vreme severă.

Ea a explicat că actualul cod portocaliu rămâne valabil, însă a subliniat că evoluția fenomenelor meteorologice și extinderea acestora ar putea impune, dacă situația o va cere, o intensificare a nivelului de alertare.

„Rămâne codul portocaliu pentru cele 12 județe, inclusiv municipiul București, însă având în vedere intensitatea fenomenelor și aria de extindere, nu trebuie să excludem niciodată că, dacă dinamica fenomenelor va impune o creștere a gradului de alertare, să nu o facem”, a precizat directoarea ANM.

Șefa ANM a precizat că zonele vizate se află deja la „limita superioară a criteriilor privind viteza vântului”.

Potrivit acesteia, valorile înregistrate se apropie de pragul de 85 km/h, ceea ce indică o intensitate ridicată a fenomenelor, în special în mai multe județe din sudul și estul țării. Totodată, a menționat că specialiștii instituției monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo pentru a putea interveni rapid, dacă situația o va impune.

Elena Mateescu a adăugat că, în funcție de datele colectate din teren, nu este exclusă emiterea unei avertizări nowcasting de Cod Roșu, care ar viza intervale scurte de timp, cu un grad redus de anticipație, de la zero până la șase ore. Aceasta ar permite avertizarea populației și autorităților într-un timp foarte scurt, în cazul intensificării bruște a fenomenelor extreme.

„Dacă se va constata, din situația pe care o monitorizăm și noi pe teren, nu excludem să emitem o avertizare nowcasting de cod roșu, pe un nivel de anticipație de zero până la șase ore”, a transmis Elena Mateescu, marți seară.

Codul portocaliu de viscol și ninsori abundente a intrat în vigoare marți seară, la ora 20:00, și vizează Capitala și alte 12 județe, în condițiile unor episoade severe de iarnă. Directoarea ANM a arătat că, după actualul episod, este posibilă o încălzire temporară, însă aceasta nu va dura mult.

Potrivit acesteia, în cursul zilelor de joi și vineri ar putea fi înregistrate temperaturi maxime de până la 10–11 grade Celsius, însă acest interval mai blând va fi de scurtă durată.

Ulterior, începând din weekend, temperaturile ar putea scădea din nou semnificativ, ajungând sub pragurile de –10 sau chiar –15 grade Celsius, ceea ce indică revenirea unui episod de ger accentuat.

Elena Mateescu a subliniat că, până în jurul datei de 24 februarie, condițiile meteorologice vor rămâne specifice sezonului rece, iar alternanțele între episoade mai calde și perioade de frig sever au devenit tot mai frecvente.

„Joi și vineri este posibil să consemnăm valori de 10-11 grade, însă pentru scurtă vreme, iar din weekend este posibil din nou să consemnăm temperaturi care să se situeze sub -10, -15 grade, ceea ce înseamnă fenomen de ger. Până pe 24 februarie cu siguranță vom vorbi de iarnă în zona țării noastre. Deja devine obișnuință, aceste alternanțe. Iată că impun perioade în care să emitem avertizări, alerte”, a afirmat Elena Mateescu.

Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului, viscol

Marți (17 februarie) vremea va fi rece în regiunile extracarpatice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -4 și 4 grade. Miercuri, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 0 grade.

Temporar vor fi precipitații îndeosebi în sudul, centrul și estul țării. În cursul zilei de marți acestea vor fi mixte, apoi vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și local de 20…30 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și local de peste 25 l/mp. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general, de 45…65 km/h. În sud și est temporar va fi viscol și vizibilitate scăzută.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 12:00

Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, polei

În intervalul menționat, în sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile. În Dobrogea va ploua, iar spre sfârșitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de precipitații de 25…30 l/mp și izolat de peste 40…45 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. În sud-estul teritoriului local se va depune polei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 22:00 – 18 februarie, ora 12:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă

În Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp).

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00

Fenomene vizate: ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic

În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60….85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m.