Raed Arafat a transmis că instituțiile responsabile au activat mecanismele de intervenție imediat după emiterea avertizării meteorologice, iar echipele operative sunt deja în teren în zonele vizate de codul portocaliu.

„Noi, de dimineață, am început deja să luăm măsuri la nivelul Ministerul Afacerilor Interne și la nivelul Departamentul pentru Situații de Urgență. Au fost mobilizate forțe în zona aflată sub cod portocaliu, din alte județe care nu sunt sub incidența codurilor. S-au mobilizat mașini off-road, șenilate și alte echipamente pentru intervenție, inclusiv buldoexcavatoare. Bineînțeles, au fost activate grupele operative și comitetele pentru situații de urgență. Deciziile la nivel de județ, așa cum s-a întâmplat în Giurgiu și în alte zone, privind suspendarea școlilor, se iau la nivelul comitetelor județene. La nivelul ministerului este activată grupa operativă, iar grupele operative sunt activate în fiecare județ aflat sub cod portocaliu”, a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a precizat că activitatea structurilor operative se desfășoară continuu, pe toată durata avertizării meteo, iar personal din mai multe instituții este implicat în gestionarea situațiilor generate de vremea severă.

El a subliniat că oamenii de la minister „lucrează pe toată durata codului, în echipa operativă, inclusiv personal de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din celelalte structuri cu care colaborăm”.

Autoritățile au emis și dispoziții speciale pentru protejarea persoanelor vulnerabile din zonele cu risc de izolare. În acest sens, au fost luate măsuri pentru evacuarea preventivă a pacienților dializați și a gravidelor aflate la termen din localitățile unde există pericolul blocării accesului rutier.

„Avem colegi la minister care lucrează pe toată durata codului, în echipa operativă, inclusiv personal de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din celelalte structuri cu care colaborăm. Se colaborează, de asemenea, cu autoritățile locale, cu Ministerul Transporturilor, precum și cu structurile coordonate de Departamentul pentru Situații de Urgență, Poliția și Jandarmeria. La acest moment, toată lumea este pregătită în cazul în care apare o situație de urgență”, a concis șeful DSU.

În paralel cu mobilizarea forțelor din teren, Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis un set clar de recomandări pentru populație, insistând asupra limitării deplasărilor în perioada de valabilitate a codului portocaliu.

Instituția le-a cerut cetățenilor să evite orice drum care nu este absolut necesar și să se informeze în permanență despre starea carosabilului înainte de a pleca la drum, în condițiile în care anumite artere pot fi închise preventiv pentru a evita blocarea traficului.

„Dacă deplasarea este urgentă și nu poate fi amânată, informați-vă constant asupra stării drumurilor, echipați autovehiculul corespunzător pentru condiții de iarnă, asigurați un nivel ridicat de carburant, Aveți în mașină: lopată, racletă, pătură, apă, alimente, lanternă; folosiți doar drumurile principale și anunțați apropiații cu privire la traseu și ora estimată de sosire. Recomandarea principală: RĂMÂNEȚI ACASĂ”, a transmis DSU.

Meteorologii au avertizat că în București și în cele 12 județe vizate se va depune un strat de zăpadă care poate ajunge până la 50 de centimetri, iar viscolul va reduce semnificativ vizibilitatea. Codul portocaliu este valabil până miercuri, la ora 12.00.

Condițiile meteo severe au determinat deja suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unele zone. În județul Giurgiu, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis ca miercuri, 18 februarie 2026, activitatea în toate unitățile de învățământ să se desfășoare online, pentru a preveni situațiile de risc generate de ninsori și viscol.