Potrivit informațiilor transmise de Rețele Electrice Muntenia, întreruperile de curent vor avea loc în mai multe localități și zone, pe parcursul mai multor zile, în intervalul orar 09:00 – 17:00.

Joi, 8 ianuarie, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în localitatea Nuci. Sunt vizate străzile Ulmilor, Murelor, Intrarea Molidului, Malu Roșu, precum și străzile adiacente.

Vineri, 9 ianuarie, întreruperile sunt programate în localitatea Corbeanca. Vor fi afectate strada Unirii, pe tronsonul cuprins între strada Căminului și strada Garoafelor, precum și străzile Potcovarilor, Bisericii, Conacului, Ateneului, Târnăveni și străzile adiacente.

Rețele Electrice Muntenia informează consumatorii că întreruperile de curent vor continua și săptămâna următoare, în zilele de 12 și 13 ianuarie.

Luni, 12 ianuarie, alimentarea cu energie electrică va fi sistată în localitatea Dascălu. Sunt afectați atât consumatorii casnici, cât și agenți economici, printre care se numără Primăria Dascălu. Întreruperile vizează străzile Plevnei, Sibiului, Smârdan, Mureș, Timișoara, Magnoliei și străzile adiacente. De asemenea, sunt incluse și alte zone, respectiv străzile Călărași, Ialomița, Victoriei, Salcâmilor, Agricultori, Școlii, Sportului, Apusului, 1 Mai, precum și străzile adiacente.

Marți, 13 ianuarie, întreruperea energiei electrice este programată în localitatea Petrăchioaia. Vor fi afectate străzile DG Radu, Intrarea Bostani, Bebe Șerban, Toporașilor, Petuniei, Panseluței, Afumați și străzile adiacente. Totodată, sunt incluse și alte străzi, respectiv Cameliei, Craiței, Spicului, Brebeneilor, Iasomiei, Narcisei, Nuferilor, Surlari, Preot Mișu Radu, Intrarea Brandușei și străzile adiacente.

Reprezentanții Rețele Electrice Muntenia recomandă consumatorilor din zonele afectate să ia măsuri de precauție și să își adapteze activitățile în funcție de programul întreruperilor anunțate.

Amintim că peste 400 de consumatori din trei localităţi din Harghita au rămas fără energie electrică marţi dimineaţă, după ce mai multe posturi de transformare au fost afectate de viscol.

Mai precis, 19 posturi de transformare au rămas nealimentate, fiind afectaţi 436 de utilizatori din localităţile Vărşag, Şicasău şi Liban, conform informaţiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita. Întreruperile s-au produs în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile, în zonă fiind semnalate ploaie şi lapoviţă.