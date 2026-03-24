Valerie Perrine rămâne una dintre figurile reprezentative ale cinematografiei americane din anii ’70, fiind recunoscută atât pentru rolurile sale iconice, cât și pentru parcursul personal dificil din ultimele decenii. Moartea actriței a fost confirmată printr-un mesaj public transmis de regizoarea Stacey Souther, care i-a fost alături în ultimii ani.

„Cu profundă tristețe împărtășesc vestea sfâșietoare că Valerie a decedat”, a transmis aceasta, subliniind impactul emoțional al pierderii.

Anunțul a fost însoțit de un apel direct către public pentru sprijin financiar, necesar organizării funeraliilor, scrie The Guardian.

În același mesaj, Souther a explicat că situația financiară a actriței devenise precară, după o lungă perioadă de boală.

„Ultima ei dorință este să fie înmormântată la Cimitirul Forest Lawn”, a scris regizoarea, „dar după mai bine de 15 ani de luptă împotriva bolii Parkinson, finanțele ei sunt epuizate. Haideți să ne unim pentru a-i transforma ultima dorință în realitate – o merită cu adevărat”.

Apelul la solidaritate a fost lansat printr-o campanie de tip GoFundMe, destinată acoperirii costurilor funerare, iar reacțiile publicului nu au întârziat să apară, semn al impactului pe care actrița l-a avut asupra generațiilor de spectatori.

Valerie Perrine a fost diagnosticată cu boala Parkinson în 2015, o afecțiune degenerativă care i-a afectat profund viața personală și profesională. Evoluția bolii și modul în care actrița a ales să o înfrunte au fost documentate într-un film realizat de Stacey Souther, lansat în 2019.

Regizoarea a descris atitudinea actriței în fața bolii drept una remarcabilă, evidențiind forța interioară a acesteia.

„A dat dovadă de un curaj și o compasiune incredibile, fără să se plângă niciodată. A fost o adevărată inspirație, care a trăit viața la maximum – și ce viață magnifică a fost. Lumea pare mai puțin frumoasă fără ea”, a transmis Souther.

Un profil publicat în 2023 a adus în atenție și implicarea regizoarei în îngrijirea actriței, dar și a fratelui acesteia, Ken, care suferă de aceeași boală. Relația apropiată dintre cei doi a devenit esențială în gestionarea ultimilor ani din viața lui Valerie Perrine.

În paralel cu degradarea stării de sănătate, actrița a rămas o prezență respectată în industrie, chiar dacă aparițiile sale publice au devenit tot mai rare.

Cariera lui Valerie Perrine a început în Las Vegas, unde a lucrat ca dansatoare, însă un eveniment tragic i-a schimbat complet direcția vieții. Logodnicul său a murit accidental, iar actrița s-a mutat ulterior în Los Angeles, unde a intrat treptat în lumea filmului.

După o serie de întâmplări marcate de pierderi personale, inclusiv moartea lui Jay Sebring, Perrine a fost remarcată de un agent și a primit primele roluri importante. A apărut în „Slaughterhouse-Five” (1972) și „The Last American Hero” (1973), iar în același an a intrat în istorie ca prima actriță care a apărut intenționat nud la televiziunea americană, într-o producție PBS.

Consacrarea a venit în 1974, odată cu rolul Honey Bruce din filmul „Lenny”, regizat de Bob Fosse. Interpretarea i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de la Cannes, precum și nominalizări la Globurile de Aur și la Oscar.

Ulterior, Valerie Perrine a devenit cunoscută publicului larg pentru rolul Miss Teschmacher din „Superman” (1978) și continuarea sa din 1980, unde a jucat alături de Gene Hackman.

După succesul inițial, parcursul profesional al lui Valerie Perrine a fost marcat de alegeri controversate și de proiecte care nu au avut impactul scontat. Printre acestea se numără filmul „Can’t Stop the Music” (1980), care, deși a devenit ulterior un titlu cult, a fost perceput negativ la momentul lansării.

Actrița a recunoscut ulterior consecințele acestei decizii asupra carierei sale.

„Mi-a ruinat cariera”, a spus ea. „M-am mutat în Europa după aceea, mi-a fost atât de jenată.”

În anii următori, aparițiile sale au devenit sporadice, incluzând roluri în filme precum „The Border” (1982) și „Water” (1985). Despre colegul său Michael Caine, Perrine a declarat: „cea mai drăguță ființă umană cu care am lucrat vreodată”.

Ultimul rol notabil a fost în filmul „What Women Want” (2000), unde a interpretat un personaj secundar, marcând finalul unei cariere extinse, dar fragmentate de dificultăți personale și profesionale.