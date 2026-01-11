Începând cu anul 2026, Germania va opera un nou sistem de control care va monitoriza exclusiv vehiculele comerciale de mare tonaj, eliminând necesitatea opririlor manuale. Vehiculele supraîncărcate reprezintă un pericol atât pentru siguranța rutieră, cât și pentru starea infrastructurii, deoarece accelerează degradarea carosabilului, a podurilor și a altor structuri.

Conform datelor Oficiului Federal pentru Logistică și Mobilitate, în 2024 au fost consemnate depășiri importante ale masei maxime admise la peste 16.000 de camioane dintr-un total de aproximativ 146.000 de verificări, în unele situații cu mai multe tone peste limita legală, potrivit publicației Merkur. Autoritățile atrag atenția că aceste abateri cresc distanțele de frânare și favorizează deteriorarea prematură a drumurilor.

Proiectul prevede amplasarea pe autostrăzi a unor senzori piezoelectrici integrați în carosabil, care vor evalua greutatea camioanelor în timp ce acestea se deplasează. Sistemul este destinat strict vehiculelor comerciale, fără a monitoriza autoturismele.

În situația depășirii masei maxime admise, numărul de înmatriculare al camionului va apărea pe un panou electronic, iar șoferul va fi obligat să părăsească autostrada la următoarea zonă de servicii sau parcare, unde reprezentanții Oficiului Federal pentru Logistică și Mobilitate vor efectua verificări suplimentare.

Prima instalație pilot va fi amplasată pe autostrada A4, între Aachen și Köln, înainte de zona de odihnă Rur-Scholle-Sud. Estimările prevăd verificarea a circa 500 de camioane pe zi în acest punct.

Planurile autorităților includ extinderea sistemului la 16 locații la nivel federal până în 2028, urmând ca integrarea completă să depindă de rezultatele fazei de testare.

Dispozitivele montate în carosabil convertesc presiunea exercitată de camion în impulsuri electrice, procesate ulterior printr-un sistem informatic dedicat.

Dacă în urma verificării oficiale supraîncărcarea este confirmată, șoferii riscă amenzi cuprinse între 30 și 452 de euro. Pentru cazurile în care excedentul depășește 5% din masa maximă admisă, vehiculul nu mai are voie să își continue drumul până la descărcarea surplusului de marfă.

În acest scop, parcările de pe autostrăzi sunt adaptate pentru operațiuni de transbordare și verificări, acestea realizându-se pe cântare omologate și sub supravegherea personalului specializat.

Faza pilot va determina dacă tehnologia poate fi aplicată la nivel național, autoritățile germane analizând costurile, eficiența și efectul asupra traficului. Scopul final îl reprezintă reducerea incidentelor și prelungirea duratei de viață a infrastructurii rutiere.

