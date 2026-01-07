Asociația Pro Infrastructură anticipează că anul 2026 ar putea deveni unul de referință pentru infrastructura mare din România. Într-o analiză publicată pe Facebook, organizația arată că ritmul de execuție și acumularea de proiecte din anii anteriori creează premisele unui „an record”.

„Reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres a ajuns la 1416,3 kilometri aflaţi în exploatare la care adăugăm 840,7 contractaţi pentru (proiectare şi) execuţie şi încă 486,2 aflaţi în licitaţie de lucrări. După recordul absolut din mega-electoralul an 2024, aproape 195 kilometri deschişi, şi 146 km în 2025, în acest an sunt şanse foarte mari să batem iar recordul: 244 de km de autostradă şi drum expres care vor fi daţi în trafic, realist-optimist, în sine o premieră în previziunile noastre”, au transmis, marţi seară, reprezentanţii asociaţiei.

Potrivit analizei, volumul mare de kilometri care ar putea fi inaugurați în 2026 nu ține doar de proiectele cu termen contractual în acest an, ci și de întârzierile acumulate în perioada 2024–2025, care se „rostogolesc” către anul viitor.

„De unde aşa de mult? Se adună restanţele din 2024 (DEx6 Galaţi-Brăila) şi din 2025 (A0 Nord lot 4, A3 Nădăşelu-Poarta Sălajului fără devierile de traseu, cât şi A7 Adjud-Paşcani), plus şantierele scadente în 2026 (loturile 1 şi 3 ale A0 Nord, A3 Suplacu de Barcău-Chiribiş, A3 viaductele Nădăşelu şi Topa Mică) dar şi cele care au termen contractual în 2027 (A1 Curtea de Argeş-Tigveni, A3 Chiribiş-Biharia şi A8 Târgu Mureş-Acăţari)”, explică specialiștii organizației.

Într-o variantă extrem de favorabilă, Asociația Pro Infrastructură estimează că la cei 244 de kilometri s-ar mai putea adăuga încă 28,5 km pe Autostrada Transilvania (A3) și aproximativ 11 km pe Autostrada Unirii (A8), ceea ce ar duce totalul la circa 284 de kilometri dați în trafic într-un singur an.

Totuși, organizația subliniază că acest scenariu presupune o mobilizare foarte bună a constructorilor și lipsa blocajelor administrative sau tehnice.

În ciuda așteptărilor și a promisiunilor oficiale, unul dintre cele mai importante și sensibile tronsoane de autostradă nu va fi deschis în 2026.

„Deşi este promisă intens de autorităţi, veriga lipsă de pe A1 dintre Margina şi Holdea nu va fi dată în trafic în 2026”.

Potrivit estimărilor făcute de specialiștii Asociației Pro Infrastructură, termenul realist pentru finalizarea acestui sector rămâne vara anului 2027.