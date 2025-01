Anul 2025 se anunță a fi unul spectaculos pentru iubitorii de muzică din România. Sezonul muzical debutează pe 20 ianuarie cu Duke Ellington Orchestra, care va celebra 100 de ani de existență printr-un concert la Sala Palatului din București.

În martie, celebrul pianist Richard Clayderman revine pe aceeași scenă pentru a oferi un spectacol plin de emoție.

Aprilie va aduce iubitorilor de muzică două evenimente notabile: Tarja Turunen și Marko Hietala, foști membri ai trupei Nightwish, vor cânta împreună la Sala Palatului, iar trupa belgiană Hooverphonic va marca 25 de ani de la lansarea unui album iconic printr-un concert la Arenele Romane.

Pentru cei pasionați de muzica clasică, Matteo Bocelli, fiul renumitului Andrea Bocelli, va susține un concert emoționant în iunie. În aceeași lună, trupa mongolă de folk metal The HU își va încânta fanii cu un spectacol energic.

În iulie, scena muzicală românească va fi dominată de chitariștii legendari Joe Satriani și Steve Vai, care vor concerta împreună în cadrul turneului Surfing With The Hydra.

Festivalul Electric Castle, desfășurat între 16 și 20 iulie, va aduce pe scenă artiști de calibru precum Justin Timberlake și Queens of the Stone Age.

Luna august va continua cu festivalul Summer Well, unde trupe precum Snow Patrol și Empire of the Sun vor oferi spectacole electrizante.

În noiembrie, celebrul violonist Andre Rieu va susține o serie de patru concerte la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, încântând publicul cu valsurile sale inconfundabile.

Decembrie va închide anul cu un concert extraordinar al tenorului Jonas Kaufmann, considerat unul dintre cei mai mari artiști de operă ai lumii.

Cu un calendar atât de bogat, 2025 va fi un an de referință pentru scena muzicală din România. Fie că preferă spectacolele intime sau energia marilor festivaluri, publicul va avea șansa de a trăi momente artistice de neuitat, în compania unor nume sonore ale industriei muzicale internaționale. Profesionalismul artiștilor garantează experiențe unice pentru toți participanții. Fiecare concert și festival reprezintă o oportunitate de a celebra muzica și arta live.