PNL cere ca dezbaterea bugetului să nu devină un conflict politic
Partidul Național Liberal a transmis duminică un mesaj ferm către partenerii de coaliție, subliniind că dezbaterea bugetului trebuie să rămână una responsabilă și să respecte înțelegerile stabilite la nivelul majorității parlamentare.
Liberalii susțin că România se confruntă cu presiuni majore asupra finanțelor publice și că actualul proiect de buget este construit în jurul unor parametri fiscali considerați realiști.
„România nu îşi mai permite jocuri politice făcute pe banii publici. România a încheiat anul 2024 cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din ultimii ani. Consecinţele sunt astăzi evidente: presiune majoră asupra bugetului de stat, costuri mai mari de finanţare şi o nevoie urgentă de disciplină fiscală. Bugetul pentru anul 2026 este construit pe baze realiste şi respectă ţinta de deficit de 6,2% din PIB – pragul care menţine România pe o traiectorie credibilă în faţa pieţelor financiare şi a partenerilor europeni”, au transmis reprezentanții PNL.
Liberalii: amendamentele la buget trebuie discutate în coaliție
PNL subliniază că orice amendament la bugetul de stat trebuie analizat și agreat în cadrul coaliției de guvernare și nu adoptat prin negocieri politice informale sau prin voturi surpriză în Parlament.
Potrivit liberalilor, acordul politic dintre partenerii de guvernare stabilește clar modul în care pot fi luate deciziile privind majorarea cheltuielilor publice.
„Acordul politic al coaliţiei este explicit. Articolul 19 prevede clar: ‘Nicio iniţiativă sau vot care presupune creşteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii Coaliţiei’. Acest angajament rămâne în vigoare şi trebuie respectat. Orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic. De asemenea, orice tentativă de a modifica substanţial bugetul prin combinaţii sau înţelegeri parlamentare conjuncturale va avea efecte concrete şi imediate: creşterea datoriei publice, dobânzi mai mari la împrumuturile statului şi deteriorarea credibilităţii României în faţa instituţiilor financiare internaţionale”, au precizat liberalii.
PNL invocă responsabilitatea fiscală și rolul Guvernului Bolojan
Liberalii atrag atenția că bugetul nu trebuie utilizat ca instrument politic, în condițiile în care situația fiscală a României impune prudență și măsuri de responsabilitate.
„Când, vara trecută, situaţia bugetară a devenit critică şi era nevoie de asumare politică pentru corectarea deficitului, Ilie Bolojan a fost liderul politic care şi-a asumat conducerea guvernului într-un context extrem de dificil. Guvernul Bolojan a luat măsuri de reformă şi corecţii bugetare curajoase, necesare pentru stabilizarea şi relansarea economiei României.
În aceste condiţii, eventuala tentativă de a schimba proiectul de buget prin amendamente nesustenabile va destabiliza situaţia politică şi va genera o criză de care România nu are nevoie. PNL va susţine un buget realist, responsabil şi orientat către stabilitatea economică a României. Interesul României trebuie să fie mai important decât orice calcul politic de moment”, au subliniat reprezentanții PNL.
