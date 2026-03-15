Partidul Național Liberal a transmis duminică un mesaj ferm către partenerii de coaliție, subliniind că dezbaterea bugetului trebuie să rămână una responsabilă și să respecte înțelegerile stabilite la nivelul majorității parlamentare.

Liberalii susțin că România se confruntă cu presiuni majore asupra finanțelor publice și că actualul proiect de buget este construit în jurul unor parametri fiscali considerați realiști.

„România nu îşi mai permite jocuri politice făcute pe banii publici. România a încheiat anul 2024 cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din ultimii ani. Consecinţele sunt astăzi evidente: presiune majoră asupra bugetului de stat, costuri mai mari de finanţare şi o nevoie urgentă de disciplină fiscală. Bugetul pentru anul 2026 este construit pe baze realiste şi respectă ţinta de deficit de 6,2% din PIB – pragul care menţine România pe o traiectorie credibilă în faţa pieţelor financiare şi a partenerilor europeni”, au transmis reprezentanții PNL.

PNL subliniază că orice amendament la bugetul de stat trebuie analizat și agreat în cadrul coaliției de guvernare și nu adoptat prin negocieri politice informale sau prin voturi surpriză în Parlament.

Potrivit liberalilor, acordul politic dintre partenerii de guvernare stabilește clar modul în care pot fi luate deciziile privind majorarea cheltuielilor publice.

„Acordul politic al coaliţiei este explicit. Articolul 19 prevede clar: ‘Nicio iniţiativă sau vot care presupune creşteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii Coaliţiei’. Acest angajament rămâne în vigoare şi trebuie respectat. Orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic. De asemenea, orice tentativă de a modifica substanţial bugetul prin combinaţii sau înţelegeri parlamentare conjuncturale va avea efecte concrete şi imediate: creşterea datoriei publice, dobânzi mai mari la împrumuturile statului şi deteriorarea credibilităţii României în faţa instituţiilor financiare internaţionale”, au precizat liberalii.

Liberalii atrag atenția că bugetul nu trebuie utilizat ca instrument politic, în condițiile în care situația fiscală a României impune prudență și măsuri de responsabilitate.