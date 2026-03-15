Vicepreședintele FICSIMM (Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri), Loredana Mihăilă, susține că majorarea salariului minim brut de la 4.050 lei la 4.325 lei ar putea reprezenta, în realitate, o formă de rectificare bugetară realizată pe seama întreprinderilor mici și mijlocii.

Ea a reluat pe Facebook o analiză publicată anterior, în care a arătat că o parte semnificativă din creșterea brută a veniturilor ajunge, de fapt, la bugetul de stat, în timp ce beneficiul net pentru angajați rămâne limitat.

În opinia sa, diferența de 275 de lei rezultată din majorarea salariului minim se împarte astfel încât aproximativ 150 de lei ar reveni statului sub formă de impozite și contribuții sociale, iar doar 125 de lei ar ajunge efectiv în buzunarul salariatului. Ea a explicat că această situație ar fi posibilă din cauza nealinierii sumei neimpozabile de 300 de lei la noul nivel al salariului minim, ba chiar prin reducerea acesteia la 200 de lei.

Totodată, Mihăilă a precizat că majorarea salariului minim programată pentru 1 iulie 2026 nu era publicată încă în Monitorul Oficial la momentul redactării analizei sale, la finalul lunii decembrie 2025. În schimb, reducerea facilității fiscale pentru salariații plătiți cu salariul minim era deja certă, fiind publicată în Monitorul Oficial. Astfel, suma netaxabilă urma să scadă de la 300 de lei pe lună în prima jumătate a anului 2026 la 200 de lei pe lună în a doua jumătate a anului.

Vicepreședintele FICSIMM a explicat că suma neimpozabilă reprezintă valoarea scăzută din salariul brut înainte de aplicarea cotelor de impozitare, ceea ce reduce taxele suportate de angajat. În cazul salariului minim de 4.050 lei, cu o sumă neimpozabilă de 300 lei, reducerea taxelor era estimată la 124 lei. Pentru salariul minim majorat la 4.325 lei și cu o sumă neimpozabilă redusă la 200 lei, reducerea taxelor ar urma să fie de doar 83 lei.

Pe baza unui scenariu de calcul comparativ între cele două niveluri ale salariului minim, Mihăilă a arătat că angajatorul ar suporta un cost suplimentar brut de 275 lei pentru fiecare salariat, însă beneficiul net pentru angajat ar fi limitat la aproximativ 125 lei. Diferența de circa 150 lei ar urma să fie direcționată către bugetul public sub formă de taxe și contribuții.

În această logică, aproape 55% din majorarea brută ar reveni statului, în timp ce salariatul ar păstra aproximativ 45% din creștere. Calculele prezentate au fost realizate în ipoteza unui salariat cu normă întreagă, fără sporuri sau alte beneficii care ar depăși plafonul de aplicare al sumei neimpozabile.

Loredana Mihăilă a mai arătat că diminuarea sumei neimpozabile de la 300 la 200 lei ar reduce venitul net al unui salariat plătit cu salariul minim cu aproximativ 41,50 lei pe lună. Pe durata semestrului al doilea din 2026, aceasta ar însemna o pierdere totală de circa 249 lei pentru angajat, sumă care, în același timp, ar reprezenta un plus de încasări la bugetul statului.

Pentru a ilustra impactul asupra consumului, ea a oferit un exemplu teoretic privind produsele de bază care nu ar mai putea fi cumpărate lunar cu această sumă. Astfel, 41,50 lei ar echivala, de exemplu, cu aproximativ șapte pâini de 500 de grame, trei caserole de ouă, circa 19 kilograme de cartofi, cinci kilograme de orez sau cinci sticle de ulei.

În Nota de fundamentare a majorării salariului minim pentru anul 2026 se estima că aproximativ 1,8 milioane de angajați ar urma să beneficieze de creșteri salariale. Pe baza acestui număr, Mihăilă a calculat că diminuarea sumei neimpozabile ar putea aduce la buget, în 2026, venituri suplimentare de aproximativ 448,2 milioane lei.

Pe de altă parte, pentru angajatori, majorarea salariului minim ar însemna costuri suplimentare directe. Pentru fiecare salariat plătit la nivelul minim, costul ar putea crește cu cel puțin 1.650 lei în semestrul al doilea al anului 2026, adică 275 lei pe lună timp de șase luni. Această creștere ar urma să se reflecte în costurile operaționale ale firmelor.

Vicepreședintele FICSIMM a subliniat că nu este clar dacă piața va putea absorbi aceste costuri prin majorarea prețurilor sau dacă acestea vor duce la scăderea ratei de profitabilitate a companiilor. În consecință, ar putea fi afectată și valoarea veniturilor impozabile obținute de stat din impozitul pe profit.

Într-un scenariu teoretic maximal, dacă firmele nu ar putea transfera costurile în prețurile finale, cheltuielile suplimentare totale ale companiilor ar putea ajunge la aproximativ 2,64 miliarde lei, luând în calcul circa 1,6 milioane de salariați din mediul privat. Aplicând o cotă de 16% de impozit pe profit, aceasta ar putea genera o diminuare a veniturilor bugetare din această sursă de aproximativ 422,4 milioane lei.

Mihăilă a precizat că acest scenariu a fost construit în scop analitic și reprezintă o variantă extremă, fără ajustări specifice din partea companiilor. Ea a sugerat că, în aceste condiții, majorarea salariului minim combinată cu reducerea sumei neimpozabile ar putea deveni un element pasiv în construcția bugetului pentru anul 2026.

În opinia sa, statul ar prefera certitudinea încasării imediate a contribuțiilor salariale, care sunt reținute lunar la sursă, în detrimentul incertitudinii privind evoluția impozitului pe profit. Baza legală a modificărilor este stabilită prin O.U.G. 89/2025, care prevede acordarea facilității fiscale de 300 lei pe lună pentru veniturile din perioada ianuarie–iunie 2026 și reducerea acesteia la 200 lei pe lună pentru intervalul iulie–decembrie 2026, a mai arătat vicepreședintele FICSIMM.