Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat în seara aceasta că există șanse mari ca prima tranșă din ajutorul one-off destinat pensionarilor să ajungă la beneficiari până de Paște. Oficialul a anunțat că a fost identificată suma de un miliard de lei pentru sprijinirea a aproximativ 2,8 milioane de vârstnici, subliniind că măsura ar putea aduce o surpriză plăcută pentru mulți dintre aceștia luna viitoare.

Potrivit ministrului, adoptarea pachetului depinde de votul din plenul Parlamentului, programat pentru joi, însă el s-a arătat optimist că va exista un număr suficient de parlamentari care să susțină inițiativa.

Florin Manole a explicat pentru România TV că, în opinia sa, bunul-simț arată că pensionarii, în special cei cu venituri mici, au nevoie de sprijin într-un context economic dificil, marcat de creșterea inflației și a prețurilor.

El a adăugat că aceeași nevoie de sprijin este resimțită și de copiii cu dizabilități sau de familiile cu venituri reduse, pentru care majorările de costuri au devenit tot mai greu de suportat.

Ministrul a mai precizat că se așteaptă ca ziua votului să fie una importantă, exprimându-și nerăbdarea de a vedea cum vor argumenta parlamentarii care se opun măsurilor. În opinia sa, nu există motive reale pentru respingerea unui astfel de pachet social, care ar veni în sprijinul unor categorii vulnerabile.

„Sunt sanse ca prima transa sa ajunga la oameni pana de Paste? Da, exista toate sansele. Mai avem de trecut un hop, votul din plen care ar trebui sa fie joi. Sunt foarte optimist ca exista suficient de multi parlamentari care sa inteleaga ca bunul simt ne spune ca pensionarii au nevoie de ajutor, mai ales cei cu venituri mici. Pentru copiii cu dizabilitati, cei din familii sarace avem nevoie de sprijin mai ales ca inflatia a crescut, preturile au crescut, iar asta se simte se simte mai ales pentru cei nevoiasi. Cred ca joi vom avea un moment placut in care vom vedea pachetul trecut. Sunt nerabdator sa vad cum argumenteaza cei care se impotrivesc. Nu vad niciun motiv pentru care sa fii impotriva unui astfel de pachet”, a fost mesajul transmis de Florin Manole.

În cadrul interviului, Florin Manole a comentat și declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, care ar fi susținut că armata nu are nevoie de ajutoare one-off.

Ministrul Muncii a afirmat că pensionarii cu venituri mici au nevoie de tot sprijinul posibil, însă a încercat să adopte o abordare constructivă, lansând o provocare omologului său de la Apărare.

El i-a cerut acestuia să prezinte soluții concrete prin care situația pensionarilor militari ar putea fi îmbunătățită.

Florin Manole a susținut că, până în prezent, nu a existat niciun act normativ venit din partea Ministerului Apărării care să propună majorări, fie ele și minore, ale beneficiilor pentru această categorie.

Oficialul a arătat că este deschis să voteze orice proiect care ar aduce servicii sau beneficii materiale suplimentare pensionarilor militari și ar introduce mecanisme mai eficiente de sprijin. Totodată, el a criticat faptul că, în opinia sa, ministrul Radu Miruță ar vorbi despre probleme fără a veni cu măsuri concrete, subliniind că dialogul ar trebui purtat în primul rând cu cetățenii, cărora trebuie să li se explice clar care sunt soluțiile propuse.

„Eu cred ca pensionarii cu venituri mici au nevoie de tot sprijinul posibil. Dar sa incerc sa fiu constructiv. Ii lansez provocarea ministrului Miruta sa ne spuna care sunt acele lucruri pe care le putem face mai bine pentru pensionarii militari. Pana acum, niciun act normativ de la MApN nu a venit cu o crestere marunta de beneficii pentru acesti oameni. Fie servicii, fie beneficii materiale, nu am nicio problemă si sunt foarte deschis sa votez alt proiect care vine cu beneficii in plus, un mecanism mai bun daca ministrul Miruta are. Dar e inacceptabil ca ministrul Miruta sa vorbeasca si sa nu faca. Nu trebuie sa aiba dialog cu mine, cu cetatenii trebuie sa aiba si sa le spuna oamenilor care sunt solutiile mai bune”, a fost răpsunsul dat de Florin Manole.

Întrebat ce va face PSD în cazul în care PNL, partidul condus de Ilie Bolojan va bloca amendamentele privind ajutorul pentru pensionari, Florin Manole a spus că speră să nu existe o lipsă de empatie atât de mare încât măsurile să fie respinse.

El a adăugat că, dacă un astfel de scenariu se va concretiza, partidul va evalua situația, dar va face tot posibilul pentru ca proiectele să fie adoptate prin vot parlamentar și să ajungă la cetățeni.