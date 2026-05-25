„Secretarul adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, David Aloyan, s-a întâlnit cu secretarul de stat și șeful Departamentului Politicii de Apărare, Planificării și Relațiilor Internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale al României, Sorin Moldovan”, anunță Consiliul de Securitate din Ucraina.

În cadrul întrevederii, una dintre principalele teme abordate a fost dezvoltarea formatului denumit Acordul privind Drone, considerat de partea ucraineană un instrument important pentru extinderea cooperării dintre cele două state în domeniul apărării.

Reprezentanții celor două țări au discutat despre posibilitățile de colaborare în proiecte care vizează dezvoltarea și producția de sisteme fără pilot, într-un context în care tehnologia dronelor ocupă un rol tot mai important în strategiile de apărare europene.

Potrivit sursei citate, aceste inițiative ar urma să fie finanțate prin programul european SAFE, mecanism destinat consolidării capacităților de apărare și dezvoltării industriei europene de profil.

„O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării și producției comune de drone, care vor fi finanțate în cadrul programului european SAFE”, spune Consiliul de Securitate.

Comunicatul menționează că Ucraina și România intenționează să implementeze proiecte comune de apărare în cadrul programelor „Build with Ukraine” și „Build in Ukraine”, inițiative prin care Kievul urmărește dezvoltarea colaborării industriale și tehnologice cu statele partenere.

Detaliile privind eventualele proiecte sau calendarul de implementare nu au fost făcute publice în această etapă.

Pe lângă componenta industrială și tehnologică, cei doi oficiali au discutat și despre aprofundarea cooperării în domeniul securității.

Potrivit comunicatului ucrainean, schimbul de opinii a inclus și aspecte legate de securitatea în regiunea Mării Negre, una dintre temele constante ale dialogului dintre Kiev și statele aliate din regiune.

David Aloyan a mulțumit României pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru disponibilitatea de a dezvolta o cooperare pe termen lung în domeniul securității și apărării. La rândul său, Sorin Moldovan l-a invitat pe oficialul ucrainean la București pentru continuarea discuțiilor și dezvoltarea proiectelor de colaborare dintre cele două țări.