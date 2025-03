Formula 1. Lando Norris a obținut a cincea victorie din cariera sa, fiind urmat de actualul campion mondial, olandezul Max Verstappen de la Red Bull.

Formula 1. Britanicul George Russell (Mercedes) s-a clasat pe locul trei, iar Alex Albon (Williams) a ocupat locul patru.

Kimi Antonelli (Mercedes) a terminat pe 5, iar Lance Stroll (Aston Martin) a fost pe locul 6.

Locul 7 a fost al lui Nico Hulkenberg (Sauber), în timp ce Charles Leclerc (Ferrari) a încheiat pe locul 8, iar Oscar Piastri (McLaren) a fost pe locul 9.

Locul 10 i-a revenit britanicului Lewis Hamilton (Ferrari).

Oscar Piastri, favorit al publicului, a impresionat după ce monopostul său a ajuns pe iarbă, dar a reușit să revină pe circuit.

Următorul Grand Prix va avea loc pe 23 martie la Shanghai, în China.

Where it all went wrong for home-hero @OscarPiastri 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/SDC1vkbyPU

— Formula 1 (@F1) March 16, 2025