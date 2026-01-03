Începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Cehă a pus în aplicare una dintre cele mai ferme legi din Europa Centrală privind combaterea extremismului ideologic. Statul ceh a decis să echivaleze comunismul cu nazismul, considerând ambele doctrine totalitare incompatibile cu valorile democratice și cu statul de drept.

Legea a fost promulgată în luna iulie a anului precedent de președintele Petr Pavel și a presupus modificarea articolelor 403 și 404 din Codul Penal, prin care propaganda comunistă a fost interzisă explicit, la fel ca cea nazistă.

Potrivit noilor prevederi, orice persoană care a inițiat, sprijinit sau promovat organizații ori mișcări de inspirație comunistă sau nazistă a devenit pasibilă de pedepse cu închisoarea cuprinse între unu și cinci ani. Legea nu s-a limitat la structuri organizate, ci a sancționat și manifestările publice de simpatie față de aceste ideologii, inclusiv utilizarea simbolurilor asociate, atunci când acestea au avut caracter propagandistic.

În situațiile în care faptele au fost comise prin intermediul mass-media, sancțiunile au putut fi majorate, ajungând până la zece ani de detenție.

Adoptarea legii a provocat proteste și reacții vehemente din partea formațiunilor comuniste, însă autoritățile de la Praga au rămas ferme, chiar și după schimbările politice intervenite la nivel guvernamental.

Cea mai vocală opoziție a venit din partea Partidului Comunist din Boemia și Moravia (KSČM), considerat succesorul Partidului Comunist Cehoslovac, formațiunea care a condus țara în perioada 1948–1989. În acei ani, Cehoslovacia a funcționat ca stat-satelit al Uniunii Sovietice, sub un regim unipartid marcat de represiune, cenzură și control strict asupra societății și economiei.

Deși partidul comunist istoric a fost desființat în 1992, KSČM a continuat să existe pe scena politică, rămânând mult timp o forță marginală, dar stabilă.

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, KSČM a fost plasat într-o situație juridică delicată. Formațiunea s-a aflat în afara cadrului legal și a fost nevoită să decidă dacă și în ce formă își putea continua activitatea. Reprezentanții partidului au acuzat statul de intimidare politică și au susținut că măsura a urmărit reducerea la tăcere a criticilor actualului regim.

În acel moment, KSČM făcea parte din alianța politică „Stačilo!”, care a obținut aproximativ 5% din voturi și a revenit în parlament, fapt ce a generat un paradox: un partid ales democratic era prezent în legislativ, în timp ce ideologia și simbolurile sale erau declarate ilegale.

Avocatul Tomáš Nahodil a explicat că, în urma modificării Codului Penal, inclusiv folosirea termenului „comunist” în denumirea unei formațiuni politice ar fi putut atrage răspunderea penală, atât pentru partid ca persoană juridică, cât și pentru liderii sau reprezentanții săi.

Autoritățile cehe au justificat această poziție prin experiența istorică a țării, marcată de două regimuri totalitare: ocupația nazistă și dictatura comunistă. Această dublă traumă istorică a generat o percepție publică solidă, potrivit căreia cele două ideologii, deși diferite în discurs, au produs consecințe similare – suprimarea libertăților fundamentale, violență instituționalizată și negarea demnității umane.

Spre deosebire de statele din Europa Occidentală, unde comunismul nu a ajuns la putere și a fost tratat cu mai multă toleranță teoretică, Republica Cehă a ales să traseze o linie clară: nu intențiile declarate au contat, ci rezultatele istorice. Iar acestea au fost considerate incompatibile cu o societate liberă.