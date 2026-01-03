Pe 3 ianuarie 2013, România a pierdut una dintre cele mai marcante personalități ale cinematografiei sale, Sergiu Nicolaescu, actor și regizor cu o carieră de peste cinci decenii. Născut pe 13 aprilie 1930, Sergiu Nicolaescu a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, contribuind decisiv la dezvoltarea filmului românesc, atât în perioada comunistă, cât și după 1989.

De-a lungul carierei, a realizat peste 50 de filme, acoperind genuri precum istoric, acțiune și polițist. Este celebru pentru superproducțiile istorice care au modelat percepția publicului asupra trecutului României, printre care se remarcă:

Mihai Viteazul (1970), considerat de mulți cel mai valoros film istoric românesc

Dacii (1966)

Mircea (1989)

sau Pentru Patrie (1977)

În cinematografia polițistă, a creat și interpretat personajul Comisarului Moldovan, protagonistul unor thrillere de succes precum:

Cu mâinile curate (1972)

Un comisar acuză (1974)

Revanșa (1978)

și Duelul (1981)

Nu a neglijat nici comedia: Nea Mărin Miliardar (1979) rămâne cel mai vizionat film românesc din toate timpurile. Impactul său asupra culturii populare a fost enorm, atât prin rolurile interpretate, cât și prin felul în care a abordat regia, combinând spectaculozitatea cu atenția pentru detaliu.

În ciuda carierei sale artistice remarcabile, Nicolaescu a urmat inițial o formare tehnică, absolvind Universitatea Politehnica din București ca inginer mecanic în 1952. Această educație i-a oferit abilități valoroase pentru coordonarea producțiilor complexe, gestionarea efectelor speciale și orchestrarea logisticii unor filme grandioase, transformându-l într-un regizor auto-didact cu un simț al detaliului tehnic greu de egalat.

Sergiu Nicolaescu a fost implicat și în viața politică, fiind prezent activ în Revoluția din 1989 și mai târziu senator în Parlamentul României, reprezentând diferite formațiuni politice între 1990 și 2012.

A încetat din viață la vârsta de 82 de ani, la Spitalul Elias din București, în urma unor complicații cardiace și pulmonare apărute după o intervenție chirurgicală.

Filmele lui Nicolaescu au atins performanțe impresionante atât în România, cât și pe plan internațional. În țară, producțiile sale au atras peste 130 de milioane de spectatori, cu recorduri remarcabile pentru Nea Mărin Miliardar (peste 14,6 milioane de spectatori), Mihai Viteazul (aproximativ 13,3 milioane) și Dacii (peste 13 milioane). La nivel global, succesul său a depășit un miliard de spectatori, cu o popularitate deosebită în țări precum China și Rusia, consolidându-i statutul de legendă a cinematografiei comerciale și istorice.

Astăzi, 3 ianuarie 2026, se împlinesc 13 ani de la dispariția unei figuri care a definit o epocă a cinematografiei românești.