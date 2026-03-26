Propunerea de modificare a Codului penal urmărește ca fapta să fie sancționată indiferent dacă există sau nu o relație de muncă între victimă și agresor, potrivit explicațiilor oferite de Diana Buzoianu. În același timp, inițiativa introduce posibilitatea sancționării chiar și în cazul unei singure fapte, atunci când aceasta are loc în condiții de presiune sau vulnerabilitate.

În prezent, legislația definește hărțuirea sexuală drept pretinderea repetată de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau similare, dacă prin aceasta victima este intimidată sau pusă într-o situație umilitoare, conform unui comunicat al USR. Noul proiect consideră că această definiție nu mai reflectă realitățile sociale și formele actuale în care se manifestă comportamentele abuzive.

Inițiativa legislativă propune redefinirea infracțiunii, eliminând condiția existenței unei relații de muncă și păstrând elementul legat de caracterul intimidant sau umilitor al faptei. Astfel, hărțuirea sexuală ar urma să fie definită ca pretinderea repetată de favoruri de natură sexuală care produce intimidare sau umilire, indiferent de contextul relațional dintre victimă și agresor. Totodată, proiectul prevede că, în situația în care fapta are loc în cadrul unei relații de muncă sau al uneia similare, limitele de pedeapsă vor fi majorate cu jumătate.

„Femeile și fetele din România trebuie să fie în siguranță. Hărțuirea sexuală este o infracțiune care, astăzi, e legată de existența unei relații de muncă și care trebuie să fie repetată pentru a fi sancționată. Dar de ce acceptăm aceste condiții ca fiind naturale? Dacă o femeie e hărțuită de cineva cu care nu are relații de muncă, de ce e mai puțin gravă fapta? Dacă hărțuirea e realizată cu presiune, iar victima e, de exemplu, studenta abuzatorului, de ce considerăm normal ca fapta să fie pedepsită doar dacă e repetată, când acolo e clar o disproporție uriașă de putere? De ce nu e sancționată direct? Aceste întrebări au un răspuns evident: e nevoie de îmbunătățirea legii. Asta vom face și mă bucur că au venit alături de mine, în acest demers, reprezentante de la celelalte partide proeuropene. Asta ne arată că legile privind drepturile femeilor pot să unească transpartinic”, a spus Buzoianu.

Un alt element important al propunerii este extinderea răspunderii penale pentru cazurile în care pretinderea de favoruri sexuale nu este repetată, dar este însoțită de presiuni care provoacă victimei o stare de temere. Această prevedere ar urma să se aplice în mai multe situații clar definite.

Sunt vizate cazurile în care victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului. De asemenea, legea ar acoperi situațiile în care fapta este comisă de un membru al familiei sau de o persoană care conviețuiește cu victima.

În plus, sunt incluse cazurile în care victima se află într-o stare de vulnerabilitate evidentă, determinată de vârstă, boală, handicap fizic sau psihic, sarcină ori o situație de dependență. Proiectul mai prevede sancționarea și atunci când fapta este săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.