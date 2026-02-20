Sphera Franchise Group, operator în sistem de franciză al brandurilor Pizza Hut, KFC și Taco Bell, a informat investitorii cu privire la închiderea a șapte restaurante Pizza Hut din România. Unitățile vizate au înregistrat performanțe operaționale sub nivelul prognozat și au avut un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor financiare.

Compania a transmis detaliile printr-un raport curent publicat la Bursa de Valori București.

Reprezentanții grupului explică decizia prin schimbările din mediul economic și de consum:

”Conducerea Sphera Franchise Group SA informează cu privire la următoarele evenimente / măsuri la nivelul societăţii American Restaurant System SA, subsidiara Grupului ce operează în România brandurile Pizza Hut® şi Pizza Hut Delivery®. În continuarea procesului de eficientizare operaţională şi consolidare a reţelei de restaurante, care a avut loc în perioada 2023-2024, conducerea grupului, împreună cu cea a American Restaurant System SA a decis închiderea a şapte restaurante Pizza Hut, unităţi care au înregistrat performanţe operaţionale sub aşteptări şi un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor financiare. Decizia are la bază evoluţia contextului economic şi de consum, marcat, începând cu iulie 2025, de liberalizarea şi creşterea preţurilor pe piaţa de energie, adoptarea de noi măsuri fiscale, creşterea cotei de TVA, precum şi de o încetinire a consumului privat, prin adoptarea unui comportament mai prudent în noile condiţii economice”.

Deși în prima jumătate a anului 2025 indicatorii financiari au avut o evoluție favorabilă, noul context a amplificat presiunile asupra costurilor și marjelor.

Restaurantele care urmează să fie închise au avut o contribuție cumulată negativă semnificativă la EBITDA. Managementul consideră că eliminarea unităților neperformante va conduce la îmbunătățirea profitabilității operaționale și la optimizarea structurii de costuri.

Compania estimează că cererea clienților va fi preluată de celelalte restaurante din rețea, fără efecte majore asupra accesului la produsele Pizza Hut.

Grupul afirmă că măsurile vor fi implementate cu impact minim asupra personalului:

”Grupul urmăreşte ca eficientizarea reţelei de restaurante să aibă un impact cât mai redus asupra angajaţilor, pentru care vor fi oferite opţiuni de relocare în cadrul reţelei Sphera Franchise Group. Managementul estimează că închiderea acestor unităţi neperformante va avea un impact pozitiv asupra profitabilităţii operaţionale, prin eliminarea pierderilor recurente şi optimizarea structurii de costuri”.

La 30 septembrie 2025, grupul avea 4.944 de angajați, majoritatea în România.

Lanțul Pizza Hut a raportat o pierdere din exploatare de aproximativ 1 milion de lei în primele nouă luni din 2025, comparativ cu o pierdere de 326.000 de lei în perioada similară anterioară.

La finalul trimestrului III 2025, grupul opera 176 de restaurante:

-110 restaurante KFC în România

-3 unități KFC în Republica Moldova

-17 restaurante KFC în Italia

-28 restaurante Pizza Hut în România

-16 restaurante Taco Bell în România

-1 restaurant Cioccolatitaliani în Italia

-o subfranciză Pizza Hut Delivery

În primele nouă luni din 2025, vânzările consolidate ale grupului au crescut modest, cu 0,7%, până la 1,151 miliarde lei. Profitul net a consemnat însă o scădere de 46,7%, ajungând la 38 milioane lei.

Declinul a fost determinat de creșterea cheltuielilor de exploatare, în special a celor salariale, stagnarea vânzărilor pe piața din România, comprimarea marjelor și reducerea EBITDA cu 26,5%, până la 94,8 milioane lei.