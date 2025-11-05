Înscrierea în program se poate face până pe 23 noiembrie, accesând site-ul F&B Business Accelerator

75% dintre businessurile din HoReCa vor accelera investițiile în digitalizare, în special în AI, eficiență operațională și experiențe personalizate pentru client. În același timp, peste 50% dintre operatorii din retailul alimentar consideră lipsa personalului și risipa alimentară drept principalele probleme – ambele provocări putând fi adresate cu ajutorul tehnologiei.

„Există, în momentul de față, o fereastră de oportunitate pentru startupurile care își propun să digitalizeze retailul modern și HoReCa. Mânați de provocările sistemice cu care se confruntă, antreprenorii din aceste industrii sunt, astăzi, mult mai deschiși spre adopția tehnologiilor emergente care să-i ajute să adreseze provocări precum creșterea costurilor operaționale, criza de personal și schimbarea comportamentului de consum. Tocmai de aceea, lansăm un nou program de accelerare care sprijină fondatorii de startupuri de tehnologie să înțeleagă mai bine particularitățile din HoReCa și retail, să încheie parteneriate, să-și testeze soluțiile și să poată scala într-un mod sustenabil,” afirmă Robert Agarici, Program Director F&B Business Accelerator.

Cea de-a 15-a ediție a programului este creată special pentru startupuri tech care dezvoltă soluții pentru HoReCa și retail, de la software de gestiune, rezervări sau eficientizări în supply chain, până la platforme de recrutare, marketing, plăți, livrare, training digital sau feedback operațional.

Echipele acceptate în program vor beneficia de, printre altele, de 3 zile de workshopuri offline, în București. Fondatorii vor lucra cot la cot cu mentori din industrie, investitori, operatori de restaurante și lanțuri de retail. În cadrul workshopurilor, participanții vor afla mai multe despre:

Cum validezi dacă problema pe care o rezolvi este reală, recurentă și de amploare

Cum structurezi un business plan

Drumul de la MVP la Product Market Fit

Cum îți poate eficientiza Inteligența Artificială eforturile de marketing

Ce caută investitorii care pariază pe tehnologie în ospitalitate și retail

Sesiuni de mentorat 1 to 1 pentru calibrarea produsului și dezvoltarea de parteneriate

De asemenea, când vine vorba de beneficii, se includ și workshopuri online, de grup, iar printre temele abordate în cadrul workshopurilor online se numără:

Autocunoaștere și profilare LSI

Dezvoltarea unui P&L

Strategii de optimizare financiară

Strategii de email marketing

Storytelling și Marketing 7P

Dezvoltare prin intermediul fondurilor europene

IP Rights și M&A

F&B Innovation Camp este singurul bootcamp de inovare în industria alimentară din România. Iar în perioada 25-27 mai 2026, la Teleferic Grand Hotel din Poiana Brașov, peste 100 de antreprenori, furnizori, specialiști din industrii conexe și investitori își dau întâlnire la F&B Innovation Camp. Timp de 3 zile, aceștia lucrează împreună pentru a adresa problemele sistemice ale sectorului alimentar și a facilita inovația. Se testează idei, se validează modele și se generează parteneriate reale. Echipele de fondatori acceptate în F&B Business Accelerator beneficiază automat de participarea la F&B Innovation Camp.

Cu ocazia Pitching Day din cadrul F&B Innovation Camp, absolvenții programului F&B Business Accelerator își vor putea prezenta startupul în fața fondurilor de investiții și investitorilor de tip angel din plan intern și internațional, participanți la F&B Innovation Camp. De asemenea, acest program oferă scces în comunitatea de alumni a F&B Business Accelerator, căci peste 130 de antreprenori au absolvit programul F&B Business Accelerator, făcând parte din comunitatea de alumni. Facilitarea de noi parteneriate și accesul preferențial la resursele și la evenimentele Hospitality Culture Institute se numără printre principalele beneficii ale membrilor comunității de alumni.

„Prin F&B Business Accelerator, ne propunem să conectăm startupurile tech cu realitatea din teren a industriei ospitalității si retailului modern. Căutăm fondatori care vor să înțeleagă piața și să scaleze rapid, prin soluții care rezolvă probleme reale,” adaugă Robert Agarici.