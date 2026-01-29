Astfel, antreprenorii din România și Republica Moldova care dezvoltă produse alimentare se pot înscrie la programul de accelerare până pe 15 februarie, accesând site-ul F&B Business Accelerator.

„Produsele alimentare nu mai sunt evaluate doar prin gust sau preț. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la etichete, la originea ingredientelor și la impactul asupra sănătății și mediului. În prima jumătate a anului 2025, piața bunurilor de larg consum (FMCG) a înregistrat o creștere de 11%, potrivit YouGov Shopper România, jumătate din această creștere fiind atribuită creșterii volumelor, dar și orientării consumatorilor către produse de calitate superioară,” afirmă Robert Agarici, Program Director F&B Business Accelerator.

„Așadar, ne aflăm într-un moment oportun pentru inovație în industria alimentară, iar la F&B Business Accelerator sprijinim atât afacerile aflate la început de drum cât și pe cele mature, dar care înregistrează o încetinire a ritmului de creștere. Programul îi ajută pe antreprenori să-și testeze ipotezele de business, să-și valideze rețetele și planurile de marketing, să acceseze distribuitori, retaileri și operatori HoReCa relevanți, să intre în contact cu investitori și să câștige premii care îi vor ajuta să-și scaleze rapid afacerea”, mai spune Robert Agarici.

Echipele de fondatori care vor fi acceptate în program vor beneficia de un program rapid de accelerare format din trei părți:

Phase 1: Acceleration (20-22 feb., București): 3 zile de workshopuri, prezentări și întâlniri de mentorat: Fondatorii vor lucra alături de lideri din industria alimentară, specialiști din retail, marketing, etichetă de produs, distribuitori și nutriționiști. Phase 2: Consolidation (2-12 martie) Workshopuri online, de grup Phase 3: Validation (25-27 mai, Teleferic Grand Hotel, Poiana Brașov): Acces garantat, cu toate costurile incluse, la F&B Innovation Camp, singurul bootcamp de inovare în industria alimentară din România.

În cadrul F&B Innovation Camp, peste 120 de antreprenori, furnizori, specialiști din industrii conexe și investitori își dau întâlnire la F&B Innovation Camp. Timp de 3 zile, aceștia lucrează împreună pentru a adresa problemele sistemice ale sectorului alimentar și a facilita inovația. Se testează idei, se validează modele și se generează parteneriate reale.

„La Fruit Snack producem clătite deshidratate din fructe, iar participarea la accelerator ne-a ajutat să realizăm corect eticheta de produs conform legislației în vigoare, să înțelegem mai bine gestionarea deșeurilor și să ne structurăm direcția de creștere, oferindu-ne totodată acces la o comunitate neprețuită de antreprenori,” afirmă Svetlana Liubuschin, fondatoare Fruit Snack și absolventă a F&B Business Accelerator.

UniCredit Bank este partener principal al F&B Business Accelerator, iar printre sponsorii programului se numără Bocado și Scaling Partner.

F&B Business Accelerator beneficiază de premii în valoare totală de 45.000 EUR., oferite în servicii de marketing, prin parteneriatul cu Scaling Partner. Marele premiu, în valoare de 15.000 EUR, constă într-o bursă completă de servicii de marketing integrate: de la strategie și comunicare până la plan de producție video, filmări, montaje, setup campanii și optimizări.

Toate acestea, cu scopul de a genera rezultate reale în termeni de comenzi și venituri pentru brandul câștigător. În plus, toți ceilalți participanții eligibili primesc un discount garantat de 3.000 euro la serviciile Scaling Partner.

De-a lungul celor 15 ediții anterioare, peste 80 de traineri și mentori s-au alăturat programului, oferind sprijin antreprenorilor în dezvoltarea produselor lor. Printre aceștia se numără:

Albert Davidoglu, CEO Macromex

Dragoș Petrescu, fondator City Grill Grup

Radu Savopol, fondator 5 to go

Daniel Donici, fondator Artesana

Eugen Zbârcea, Purchasing Director Fresh Products Profi

Irina Mărășoiu, Brand Manager Pater

Paul Miloșescu, Retail Advisor

Răzvan Gheorghiu-Testa, Partener Fondator Țuca Zbârcea & Asociații

Laurențiu Bănescu, cofondator Zăganu Craft Beer

Echipa completă de traineri și mentori poate fi consultată aici.

Hospitality Culture Institute (HCI) este platforma europeană de cercetare și leadership care studiază modul în care cultura gastronomică, ospitalitatea și serviciile modelează comportamentul uman și valoarea economică. HCI folosește industria alimentară ca laborator viu pentru economia experienței, reunind lideri, cercetători și factori de decizie pentru a construi modele de business sustenabile, centrate pe om.

Printre cele mai importante proiecte ale Hospitality Culture Institute se numără F&B Business Accelerator, F&B Innovation Camp, Romanian Hospitality Awards, National Food Service Research și Intimate Roundtable Conversations.