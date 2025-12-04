Dezvoltat în colaborare cu parteneri internaționali de top, DraculaLand va integra turismul, retailul, tehnologia, cultura și lifestyle-ul într-o infrastructură unică de entertainment și inovație. Proiectul se va întinde pe o suprafață de 160 de hectare, situată la doar 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni.

DraculaLand va îmbina arhitectura de ultimă generație, tehnologia avansată și storytelling-ul cultural într-o destinație multi-dimensională, creată pentru noua generație de călători și consumatori de divertisment.

Elementele principale ale proiectului includ:

DraculaLand Theme Park – peste 780.000 mp, 6 zone tematice immersive și peste 40 de atracții majore;

Arenă multifuncțională – aproximativ 80.000 mp construiți, 22.500 de locuri pentru concerte, festivaluri, competiții de esports și evenimente internaționale;

Fashion & Home-Deco Luxury Outlet – aproximativ 9.000 mp de spații retail și 3.000 mp F&B, cu peste 70 de branduri, concept dezvoltat împreună cu Piuarch Milano și echipa The Mall Firenze;

Dracula Grand Hotel (4★), Dracula Family Hotel (3★+), Dracula Inn (3★) – 1.200 de camere, săli de conferințe și facilități premium;

Aqua Park & Thermal Spa – aproximativ 50.000 mp construiți, peste 30 de atracții acvatice și una dintre cele mai mari piscine cu valuri din Europa;

Racing Track & Motor Park – circuit de aproximativ 4,5 km, cu paddock, garaje, zone VIP și facilități media;

Business Accelerator & Tech Hub – aproximativ 15.000 mp construiți, peste 1.000 de stații de lucru pentru startup-uri din gaming, AI și industriile creative digitale.

„DraculaLand reunește tot ce am învățat în real estate: disciplină, rigoare, viziune și capacitatea de a păstra împreună echipe complexe, cu specializări foarte diferite. Dar mai important, adaugă o poveste care dă sens fiecărui metru pătrat construit. Pentru mine, DraculaLand este un proiect național – un simbol că România poate și trebuie să construiască repere, nu doar clădiri sau proiecte imobiliare simple.”

– Dragoș Dobrescu, fondatorul DraculaLand.

DraculaLand a fost dezvoltat, în fazele de concept și master plan, alături de o echipă internațională de experți în arhitectură, inginerie, finanțe și inovație.

„Dracula Outlet Mall a fost conceput ca un catalizator social, activ pe tot parcursul zilei – un loc nu doar pentru cumpărături, ci pentru a trăi, a te întâlni și a împărtăși experiențe. De la început, a fost clar că DraculaLand nu este doar un proiect imobiliar, ci o declarație culturală: un loc în care arhitectura, tehnologia, creativitatea și stilul de viață se îmbină într-un mod rar întâlnit în Europa.”

– Gino Garbellini, partener fondator Piuarch Milano. „DraculaLand va fi unul dintre foarte puținele proiecte din România construite cu o strategie clară, disciplină și execuție riguroasă de la primele discuții până la operare. Va reuni retail, entertainment, ospitalitate, infrastructură culturală și tehnologie într-un mod pe care îl vedem rar în Europa. Pentru branduri și investitori, va însemna stabilitate, predictibilitate și un mediu profesionist în care își pot dezvolta afacerile pe termen lung.”– Andreea Mihai, lider executiv senior în retail, real estate, marketing și e-commerce, cu peste două decenii de experiență în grupuri precum Carrefour, Hagag, Leroy Merlin și NIRO

DraculaLand Metaverse – acolo unde realitatea întâlnește tehnologia, în primul proiect „phygital” de această magnitudine din lume

În paralel cu dezvoltarea fizică, DraculaLand este conceput cu propriul metavers construit în Unreal Engine 5, un „digital twin” al destinației, care va permite milioanelor de utilizatori să exploreze, să se joace și să interacționeze cu universul DraculaLand de oriunde din lume.

Metaversul va integra:

DraculaCoin – tokenul nativ al ecosistemului, utilizabil atât în lumea digitală, cât și în cea fizică;

Sisteme de tip NFT pentru proprietate digitală, recompense și experiențe exclusive;

Personalizare bazată pe inteligență artificială, astfel încât fiecare utilizator să aibă o poveste și un avatar unic;

Conectare în timp real cu evenimentele fizice din parc – concerte, competiții, festivaluri și experiențe speciale reflectate instant în universul digital.

Impact economic și social

Conform estimărilor financiare actuale, DraculaLand va genera:

peste 5.000 de locuri de muncă directe și indirecte în turism, tehnologie și servicii;

un impact economic total estimat la aproximativ 5 miliarde de euro în următorul deceniu;

aproximativ 3 milioane de vizitatori anual în prima fază.

Prin combinarea arhitecturii, culturii și tehnologiei de vârf, DraculaLand va transforma unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale României într-o legendă modernă, construită cu respect, creativitate și standarde internaționale ridicate.

„DraculaLand transformă în sfârșit această recunoaștere globală într-o atracție structurată, de înaltă calitate, care va prezenta patrimoniul României cu demnitate și creativitate. Nu vorbim doar despre un parc tematic, ci despre un activ cultural care va consolida poziția României pe harta turismului mondial și va funcționa ca un motor economic pe termen lung.”

– Vlad Marinescu, fost președinte al Federației Internaționale de Esports

DraculaLand este conceput ca o destinație iconică, tehnologică, născută dintr-o poveste atemporală și transformată într-un reper global pentru entertainment și inovație.