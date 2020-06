KFC România a lansat într-un mod complet inedit noul serial #pebune – The CROPPERS, a patra producție marcă proprie din cadrul platformei-concept Social Entertainment Channel. În absența unor cinematografe deschise sau a unor evenimente dedicate pentru lansări obișnuite de filme și seriale, brandul a oferit o experiență atipică, de tip #homecinema, printr-o avanpremieră online. Echipa de producție, scenariștii, actorii, fanii de pe social media, oameni din presă și influenceri au avut ocazia să vizioneze în exclusivitate, timp de 2 zile, chiar de la ei de acasă, toate cele patru episoade ale serialului The CROPPERS.

În plus, KFC a folosit, în premieră, o tehnologie dezvoltată special pentru a completa experiența mobile. Inovația vizează partea de consum a conținutului video, oferind utilizatorului posibilitatea de a avea două perspective diferite în funcție de orientarea device-ului, astfel încât să poată vedea în timp real diferențele dintre verticala perfectă și orizontala #pebune. The CROPPERS împinge limitele tehnologice prin crearea unei aplicații progresive web (Progressive Web App), fapt ce a permis regândirea vizionării, adăugându-i noi dimensiuni. Odată cu lansarea serialului, KFC pune la dispoziția fanilor și un podcast dedicat. Jurnalul Liei este primul podcast al unui personaj dintr-un serial românesc și închide cercul digital din jurul acestei producții: un eveniment 100% online și o dublă perspectivă de vizionare: verticală și orizontală. Extra conținutul disponibil pe Spotify construiește universul The CROPPERS, oferind poveștii mai multe niveluri narative.

Unde poate fi vizionat

Noul serial The CROPPERS, disponibil începând de astăzi, pe YouTube, Facebook, IGTV KFC România, aduce în discuție faptul că viața nu e perfectă, dar poate să pară în verticala telefonului tău. Serialul transmite și un mesaj educativ pornind de la filosofia locală a brandului Fii #pebune, nu perfect: ce contează mai mult in the end? Aparența sau realitatea, în goana de a strânge love-uri? Ce ne dorim: prieteni sau followeri?

„Perioada prin care trecem a schimbat radical obiceiurile de consum, nevoile fanilor, felul în care își petrec timpul sau canalele pe care comunică. Totul s-a transformat în jurul nostru, dar noi rămânem #pebune și lansăm acest serial într-un moment în care oamenii au nevoie, mai mult ca niciodată, de entertainment de calitate. În ultimii ani, am construit strategic prin platforma-concept Social Entertainment Channel.

Prin urmare, am avut contextul potrivit pentru a dezvolta un univers digital inedit: avanpremieră 100% online, o tehnologie care permite vizionarea în timp real atât pe verticală, cât și pe orizontală și primul podcast al unui personaj dintr-un serial românesc.

Știm că viața nu este perfectă, dar e mai ușoară dacă suntem #pebune, așa că vă invităm să urmăriți The CROPPERS, noua producție KFC, un serial despre tineri și intrigi sociale”, a spus Monica Eftimie, Chief Marketing Officer, Sphera Franchise Group.

Se schimbă regulile

“Dacă SOCIALME a fost primul serial online care a ridicat nivelul la care se realiza branded content în România, The CROPPERS schimbă regulile jocului. Nu mai vorbim doar de un serial. Probabil este primul proiect transmedia local al unui brand, redefinind platforma-concept Social Entertainment Channel, dezvoltată pentru KFC. Am lansat faza de teasing printr-un experiment social, exact în momentul în care contextul global s-a modificat fundamental.

Acest lucru ne-a afectat și pe noi, atât cât să ne reinventăm și să construim experiențe și mai relevante pentru fanii care deja așteaptă serialele noastre. Ne-a ajutat să consolidăm purpose-ul brandului și ne-a unit și mai mult ca echipă. Pentru toate acestea sunt recunoscător: #bestteamever“, a declarat Ion „Lutzu” Cojocaru, Content Director MRM România & regizor al serialului The CROPPERS.

În partea de teasing a serialului, KFC a lansat un experiment social fără a fi asociat cu brandul, promovând un business – The CROPPERS, primul serviciu de cosmetizare a imaginii din social media printr-o serie de platforme online dedicate: YouTube, Facebook, Instagram și website. Subiectul a stârnit discuții și controverse în spațiul public, prin reacții de entuziasm, curiozitate, dezaprobare sau acceptare. Ulterior, brandul a adjudecat acest „business” care nu există cu adevărat, lansând astfel noul serial construit în jurul efectelor adverse provocate de social media. Tema centrală abordată este pierderea verticalității în încercarea oamenilor de a croppui tot ceea ce nu avantajează pe orizontală, uitând adesea să fie reali, #pebune.

Odată cu lansarea serialului, KFC introduce în meniu un nou produs –The CROPPERS bucket, în ediție limitată, disponibil doar pe durata campaniei. Fanii sunt încurajați să se bucure de pui #pebune în timp ce se uită la un serial #pebune.

Sub egida KFC Social Entertainment Channel se mai află și serialele SOCIALME, FRIENDZONE și RANDOM , precum și experimentul social realizat odată cu lansarea sosul cu usturoi KFC în retail – Testul Dragostei.