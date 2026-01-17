Cele mai multe deficiențe în sistemul de termoficare din București sunt raportate în sectoarele 2, 3 și 4, unde sute de blocuri nu au apă caldă și/sau căldură, fie din cauza avariilor, fie ca urmare a manevrelor de echilibrare hidraulică efectuate după creșterea debitului la CET Sud. Sistemul funcționează în prezent la circa 77%, în timp ce temperaturile din Capitală ajung până la –12 grade.

În Sectorul 2, zeci de puncte termice operează cu parametri insuficienți, afectând cartierele Colentina, Teiul Doamnei, Pantelimon, Fundeni, Baicului și Ștefan cel Mare. Cauzele sunt manevrele de echilibrare hidraulică și lipsa parametrilor optimi de livrare, iar remedierea este estimată pentru 19 ianuarie, ora 23:00, conform Termoalert.

Sectorul 3 se confruntă de asemenea cu avarii și deficiențe în puncte termice din Titan, Dristor, Baba Novac, 1 Decembrie 1918, Basarabia și Dudești. În unele cazuri, alimentarea a fost afectată și de lipsa tensiunii electrice în punctele termice, majoritatea problemelor fiind legate de ajustarea rețelei după suplimentarea debitului de agent termic.

În Sectorul 4, cartierul Tineretului este cel mai afectat, cu aproape 60 de blocuri și imobile fără apă caldă și căldură, problemele fiind cauzate tot de manevre tehnice și lipsa parametrilor optimi.

Conform Termoenergetica, toate aceste probleme ar urma să fie remediate până luni, 19 ianuarie, în jurul orei 23:00.

Dificultățile din sistemul de termoficare se suprapun peste un context meteo nefavorabil. Bucureștiul se află sub informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece, valabilă din sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00. Meteorologii prognozează nopți și dimineți geroase, cu temperaturi minime între –11 și –9 grade, iar maximele nu vor depăși –3…–4 grade Celsius.

În plus, Capitala va intra sub cod galben de ger de sâmbătă seară, începând cu ora 20:00, până duminică dimineață, la ora 10:00, când temperaturile resimțite vor fi chiar mai scăzute.

În sectoarele 1, 5 și 6 nu au fost raportate probleme în alimentarea cu apă caldă și căldură.