A murit Niels Arestrup

Actorul, regizorul și scenaristul francezo-danez Niels Arestrup, cunoscut pentru performanțele sale premiate cu César în filmele lui Jacques Audiard, The Beat That My Heart Skipped și A Prophet, a murit la casa sa de lângă Paris la vârsta de 75 de ani.

Soția lui Niels Arestrup, actrița, scenarista și autoarea Isabelle Le Nouvel, a anunțat decesul soțului său duminică.

„Am durerea extremă de a anunța decesul soțului meu, imensul actor Niels Arestrup, după o luptă curajoasă cu boala. S-a stins înconjurat de iubirea celor dragi”, a scris Isabelle Le Nouvel, care era și agentul său de presă, într-un comunicat.

Actorul a câștigat un record de trei premii César în cariera sa, ultimul dintre ele fiind pentru satira politică The French Minister (Quai d’Orsay) regizată de Bertrand Tavernier.

A jucat în mai multe producții

Arestrup s-a născut din mamă franceză din Bretania și tată danez și a crescut în condiții modeste la Paris. După ce a picat examenele de liceu, a lucrat la diverse joburi și apoi a trecut treptat în televiziune și dramă.

În A Prophet, Arestrup l-a interpretat pe nemilosul mafiot corsican César Luciani, care îl recrutează pe protagonistul Malik (Tahar Rahim), introducându-l într-o viață de criminalitate în schimbul protecției sale.

Printre celelalte momente importante din cariera lui Arestrup se numără Diplomacy de Volker Schlöndorff, în care a jucat rolul generalului Dietrich von Choltitz, guvernatorul militar german al Parisului ocupat în al Doilea Război Mondial, alături de André Dussollier, care l-a interpretat pe consulul general suedez Raoul Nordling, în timp ce încercau să salveze orașul de la distrugere.

Mai recent, Arestrup a apărut în numeroase drame de televiziune franceze de mare profil, precum Baron Noir și Les Papillons Noirs, regizate de Ziad Doueiri.

De asemenea, a avut o carieră prolifică în teatru, pasiunea sa dintotdeauna, cu cele mai recente producții incluzând piesa lui John Logan, Red, despre artistul Rothko, pentru care a câștigat premiul Molière pentru cel mai bun actor în 2019.

Din 1989 până în 1993, a fost director al teatrului Renaissance din Paris. Printre toate rolurile sale, mai ales al celor de personaje sumbre și îngrijorătoare, ultimul său rol cinematografic a fost cel al unui dirijor de orchestră în filmul Divertimento din 2023.