Actorul avea 94 de ani. Moartea sa a fost anunțată de istoricul de film Boyd Magers.

Difuzat de ABC timp de 69 de episoade, din 1957 până în 1961, ”Sugarfoot” reda povestea lui Tom Brewster, interpretat de Will Hutchins, care vine în Vestul Sălbatic din Oklahoma pentru a deveni avocat. Lipsa sa de abilități ale unui cowboy i-a adus porecla ”Sugarfoot”. Abordarea cu umor a genului clasic western din serialul ”Maverick”, a câștigat simpatia a milioane de telespectatori, scrie Deadline.

Marshall Lowell Hutchason s-a născut în Los Angeles, pe 5 mai 1930. Actorul a servit în Corpul de semnalizare al armatei Statelor Unite în timpul războiului din Coreea și, ulterior, s-a înscris ca student la UCLA, pentru a studia arta cinematografică. De fapt, cariera sa de actor a început în această perioadă și a atras atenția unui căutător de talente de la Warner Bros.

Will Hutchins a jucat în zeci de seriale TV ale anilor 50-60

De la jumătatea până la sfârșitul anilor 1950, Hutchins a apărut în seriale TV precum ”Warner Brothers Presents”, ”Conflict”, ”Matinee Theatre” și ”77 Sunset Strip”. În 1960, a apărut într-un episod din ”Maverick”.

A jucat și în câteva filme de lungmetraj, precum ”No Time For Sergeants” și filmul regizorului Samuel Fuller, din 1962, ”Merrill’s Marauders”. Aparițiile TV au rămas constante în anii 1970, cu roluri importante în serialele ”Gunsmoke”, ”The Alfred Hitchcock Hour,” ”Perry Mason” și ”Love, American Style”.

De asemenea, a fost distribuit în sitcomul realizat de Garry Marshall și Jerry Belson din 1966, ”Hey, Landlord”. Hutchins a revenit la sitcom-urile din seria CBS 1968-69 ”Blondie”, jucându-l pe Dagwood Bumstead, alături de Patricia Harty în rolul principal.

A jucat în două filme alături de Elvis Presley

Hutchins a jucat și în două filme alături de Elvis Presley: ”Spinout” (1966) și ”Clambake” (1967). Totodată a pus vocea pentru un duet cu Presley în filmul de benzi desenate „Who Needs Money?”.

Alte roluri importante care i-au adus aprecierea publicului și a criticii de specialitate au fost cele din ”The Horror at 37.000 Feet” (1973), ”Slumber Party” ’57 (1976), ”The Happy Hooker Goes to Washington” (1977) și ”Roar” (1981).

În anii 1980, Hutchins a fost Patches în ”Clown în Ashton Family Circus” din Australia.

În urma sa rămân soția, Barbara, și fiica, Jennifer, din prima căsătorie cu Chrissie Burnett, sora vitregă a lui Carol Burnett.