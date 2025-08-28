Protestele din sistemul judiciar ating un nou nivel după ce grefierii au anunțat că își încetează activitatea. Decizia lor vine în contextul în care magistrații se află deja în grevă, iar europarlamentarul Gheorghe Piperea a atras atenția că întreaga administrație publică ar putea fi paralizată. Sindicaliștii grefierilor reclamă un proiect de lege privind modificarea condițiilor de pensionare, dar și probleme vechi legate de personal, infrastructură și salarii.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a anunțat oficial că personalul auxiliar din instanțe și parchete va opri lucrul, cu excepția cauzelor urgente. Această decizie se alătură demersurilor judecătorilor și procurorilor, complicând suplimentar funcționarea instanțelor.

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care avertizează asupra riscului de blocaj total al administrației.

„După magistrați, și grefierii intră în grevă. Curând, tot sistemul judiciar se închide”, a scris acesta.

Anunțul a venit în contextul în care protestele magistraților erau deja în desfășurare, iar un blocaj la nivelul întregului sistem judiciar devine iminent. Funcționarea instanțelor și a parchetelor va fi restricționată drastic, cu efecte directe asupra justițiabililor.

Săptămâna viitoare intră în grevă/protest toate categoriile de funcționari publici, precum și pensionarii.

Ați observat că e deja friguț, mai ales dimineața?”, a scris el pe Facebook.

Hotărârea adoptată pe 27 august stabilește revendicările majore și pașii următori ai protestelor. Prima cerință este retragerea proiectului de lege privind schimbarea condițiilor de pensionare, publicat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale pe 14 august 2025.

Sindicaliștii au anunțat organizarea unui miting în fața ministerului pe 3 septembrie, acțiune care vine ca reacție la refuzul instituției de a organiza o dezbatere publică. De asemenea, s-a solicitat o întâlnire de urgență cu ministrul Justiției, care să aibă loc până la 5 septembrie, pentru a discuta problemele esențiale din sistem.

Printre aspectele ridicate se află deficitul de personal, lipsa fondurilor pentru funcționarea instanțelor, modernizarea infrastructurii IT, dar și plata drepturilor salariale restante pentru anii 2024 și 2025.

Se cere, de asemenea, reglementarea muncii suplimentare și o lege a salarizării personalului din Autoritatea judecătorească.

„Solicitarea, de îndată, a unei întrevederi cu Ministrul Justiției care să aibă loc până la data de 5 septembrie 2025 și în cadrul căreia să fie dezbătute problemele esențiale cu care se confruntă sistemul judiciar: deficitul de personal, lipsa fondurilor pentru asigurarea funcționării instanțelor și parchetelor în condiții decente de muncă, modernizarea infrastructurii IT a sistemului judiciar, asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante aferente anului 2024 și 2025, plata orelor suplimentare și normarea muncii în instanțe și parchete, adoptarea în regim de urgență a unei legi privind salarizarea personalului din cadrul Autorității judecătorești pentru rezolvarea inechităților salariale, inclusiv tăierea sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase de la 1500 la 300 lei brut/lună", cer sindicaliștii.

Începând cu 28 august, activitatea grefierilor se va limita exclusiv la cauzele urgente, stabilite de adunările generale ale judecătorilor și procurorilor. Această măsură afectează deja funcționarea instanțelor și parchetelor, iar de la 1 septembrie se anunță o escaladare a protestelor.

Printre formele de protest stabilite se numără refuzul muncii suplimentare, reducerea programului cu publicul și suspendarea activității în anumite parchete. De asemenea, se vor opri eliberarea actelor non-urgente și introducerea datelor în programele informatice, cu excepția aplicației ECRIS.

„ Începând cu data de 1 septembrie 2025, vor fi adoptate următoarele forme de protest: a. refuzul efectuării muncii suplimentare peste programul normal de lucru;

b. reducerea programului cu publicul cu o oră față de intervalul stabilit administrativ;

c. suspendarea programului de lucru cu publicul în parchete;

d. suspendarea eliberării actelor care nu sunt urgente;

e. suspendarea introducerii datelor în programele informatice privind digitalizarea sistemului judiciar, la nivel național și local, cu excepția ECRIS;

f. suspendarea furnizării relațiilor judiciare, cu excepția celor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;

g. refuzul de a înmâna la studiu dosarele aflate pe rol în cazurile în care acestea se amână fără discuții, conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor;

h. acordarea accesului la dosarele aflate în arhiva curentă doar prin intermediul dosarului electronic, fără consultare fizică în arhive;

i. amânarea înaintării formelor de dare în debit și recuperare a sumelor ce constituie venituri la bugetul de stat”.

Sindicaliștii au mai decis suspendarea furnizării relațiilor judiciare, limitarea accesului la dosare doar prin intermediul versiunii electronice și amânarea procedurilor privind recuperarea sumelor datorate bugetului de stat. Aceste măsuri afectează direct cetățenii și pot duce la întârzieri majore în procese.

SNGJ Dicasterial a transmis că este deschis unui dialog autentic și onest cu alte organizații din sistemul de justiție. Sindicaliștii consideră că doar printr-un parteneriat real pot fi obținute soluții concrete.

În același timp, a fost convocată o nouă Adunare Generală Extraordinară pentru 5 septembrie, unde se va decide organizarea unui miting în fața Ministerului Justiției pe 10 septembrie. Această acțiune va fi pusă în aplicare dacă întâlnirea cerută cu ministrul nu va avea loc sau dacă discuțiile vor fi pur formale.

Reprezentanții sindicali au subliniat că doresc o colaborare sinceră și transparentă, însă au arătat că nu vor ezita să continue protestele dacă solicitările lor nu sunt tratate cu seriozitate. În lipsa unor soluții, blocajul din instanțe și parchete se va accentua pe termen scurt.