Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui României, sindicaliștii din Senat și Camera Deputaților își exprimă îngrijorarea față de direcția în care se îndreaptă reformele fiscale și administrative discutate la nivel guvernamental. Aceștia solicită ca eventualele schimbări să nu afecteze echilibrul financiar al angajaților publici, în special al celor cu salariile înghețate din anul 2017.

Sindicaliștii din Senat și Camera Deputaților au transmis o scrisoare lui Nicușor Dan, președintelui României, în care solicită ca măsurile fiscale în discuție să nu afecteze negativ veniturile bugetarilor. Ei cer în mod expres ca sporurile pentru condiții vătămătoare să fie menținute, subliniind că acestea sunt acordate pe baza unor riscuri reale și măsurate.

Documentul, semnat de Ionuț Aichimoaie și Alina Grigorescu, scoate în evidență faptul că salariile funcționarilor parlamentari sunt înghețate de șapte ani. În acest context, orice reducere suplimentară a veniturilor ar duce, potrivit acestora, la situații în care salariile ar ajunge sub media netă pe economie, ba chiar sub salariul minim în unele cazuri.

Sindicaliștii susțin că reforma fiscală trebuie să aibă în vedere un echilibru între interesele statului și protecția veniturilor cetățenilor. Ei avertizează că măsurile propuse riscă să afecteze angajați care nu au beneficiat de majorări salariale din 2017 până în prezent.

Vă rugăm să țineți cont de opinia noastră, conform căreia măsurile pe care le are în vedere grupul de lucru trebuie să asigure un echilibru de impact asupra persoanelor fizice, mediului de afaceri și angajaților din sistemul bugetar. Pe de altă parte, reechilibrarea bugetului național”, se arată în începutul scrisorii semnate de Ionuț Aichimoaie și Alina Grigorescu.

Unul dintre punctele centrale ale solicitărilor îl constituie păstrarea sporurilor acordate pentru condiții de muncă vătămătoare. Așa-numitul „spor de antenă” este oferit angajaților care lucrează în medii unde nu pot fi eliminate riscurile pentru sănătate.

„Anumite categorii de funcționari publici (printre care și angajații Parlamentului) au salariile înghețate încă din anul 2017. În aceste condiții, tăierea sub orice formă a veniturilor funcționarilor publici cu funcție de execuție va conduce, în unele sectoare ale aparatului bugetar, la salarii sub nivelul mediu net pe economie, iar în multe cazuri sub salariul minim net pe economie.

Concret, în privința sporurilor pentru condiții vătămătoare, acordate în baza valorilor măsurate, cuantificate ale riscurilor, apreciem că acestea nu pot fi eliminate în instituțiile în care factorii de risc nu pot fi eliminați. Pe de altă parte, există categorii de angajați în sistemul bugetar care cumulează venituri peste salariul Președintelui României”, spun ei.