În cadrul podcastului „Hai LIVE” de pe canalul de YouTube „Hai România!”, Dan Andronic, Mirel Curea și Silviu Predoiu, fostul număr doi al Serviciului de Informații Externe (SIE), discută cele mai fierbinți teme ale momentului. Sub titlul neoficial „Ce nu se spune, dar se întâmplă”, podcastul de astăzi, 9 mai 2025, propune o analiză lucidă asupra alegerilor prezidențiale din 2024-2025, poziționarea strategică a României (între NATO și UE), criza de leadership, serviciile de informații în democrație, războiul informațional și noua ordine mondială.

Cu o zi în urmă, la Euronews, a avut loc prima dezbatere electorală între George Simion (AUR) și Nicușor Dan (independent). Cei doi candidați pentru funcția de președinte al României au prezentat viziuni contrastante asupra reformei aparatului bugetar. Ambii au recunoscut necesitatea unui sistem administrativ mai eficient, dar au prezentat soluții diferite pentru îmbunătățirea sa. Discursurile lor ai atins aspecte legate de restructurarea personalului din sectorul public și de necesitatea optimizării proceselor administrative.

În urma dezbaterilor prezidențiale din acest an, Silviu Predoiu a ajuns la concluzia că românii nu știu să organizeze dezbateri prezidențiale, neînțelegând de fapt ce înseamnă o asemenea dezbatere. El a reamintit că o dezbatere nu trebuie să fie despre jurnaliștii care pun întrebări și nici despre public.

Ba chiar a rămas cu senzația că ultima dezbatere serioasă din România a fost cea organizată între Traian Băsescu și Mircea Geoană cu ani de zile în urmă. Mai exact, cea moderată de Robert Turcescu. La acea vreme, au fost puse întrebări serioase și a fost vorba doar despre candidați.

„Atunci când faci spectacol, cu tot respectul, atunci când dai circ, nu te mira că sunt aleși clownii, că sunt aleși jonglerii, nimeni nu va alege regizorul sau scenaristul”, a avertizat Silviu Predoiu. „Lumea va alege pe cel care dă cel mai bun număr”, a punctat el.

„Organizatorii au încercat să facă spectacole, nu trebuie să fie un show. O dezbatere nu trebuie să fie despre jurnaliștii care pun întrebări și să-i vezi la fel de mult pe ecran ca și pe cei care îi examinezi. Nu trebuie să fie despre public, care să vină ca la meciuri, cu tricouri, cu pancarte…”, a explicat el.

„Nicușor îi spunea lui Simion că se comportă ca un suporter de galerie, în schimb el avea o galerie acolo care se comporta ca o galerie de fotbal”, a reamintit Dan Andronic.

„Despre asta este vorba. Eu am rămas cu senzația ca ultima dezbatere serioasă a fost cea organizată între (fostul președinte al României) Traian Băsescu și Mircea Geoană, moderată de domnul Robert Turcescu. A fost o dezbatere consistentă, cu întrebări serioase, în care era vorba despre candidați, nu despre altceva. Am participat la mai multe dezbateri. Foarte rar am primit despre program, cele mai multe întrebări vizau chestii de cancan sau de știrea zilei, să scoatem o chestie tare!”, a mărturisit Silviu Predoiu.