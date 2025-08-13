Localitatea Cetăţuia, din judeţul Harghita, beneficiază acum de o infrastructură electrică mult mai sigură și fiabilă, după finalizarea unui amplu proiect de modernizare, anunţă Distribuţie Energie Electrică România (DEER). Investiţia, realizată integral din fonduri proprii ale companiei, a depășit 5,8 milioane de lei.

Proiectul a vizat optimizarea distribuţiei energiei, prin construirea a două posturi de transformare compacte și realizarea unor racorduri de tensiune medie și joasă: un racord LEA 20 kV de aproximativ 1,1 km și un racord LES 20 kV subteran de 170 de metri. Totodată, reţeaua de joasă tensiune a fost reconductorată pe o distanţă de 4 km, iar 372 de branşamente învechite – dintre care 286 monofazate şi 86 trifazate – au fost înlocuite sau modernizate.

Prin aceste lucrări, DEER urmăreşte reducerea duratei şi frecvenţei întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie, oferind locuitorilor un serviciu de distribuţie mai sigur, stabil și conform standardelor actuale de performanţă.

Distribuţie Energie Electrică România, membră a Grupului Electrica, gestionează infrastructura de distribuţie pentru 18 judeţe, acoperind peste 40% din teritoriul României și consolidându-și poziţia de principal operator naţional în domeniu.

Sucursala Târgovişte a Distribuţie Energie Electrică România (DEER) a finalizat un amplu proiect de modernizare a rețelelor electrice din localitățile Adânca și Secuieni, comuna Gura Ocniței, printr-o investiție de peste 11,5 milioane de lei realizată integral din fonduri proprii.

Proiectul a inclus înlocuirea transformatoarelor existente cu echipamente noi, cu pierderi reduse, și montarea conductoarelor torsadate pe o distanță de 23 km, înlocuind vechile cabluri clasice.

Lucrările au vizat și modernizarea infrastructurii locale, prin înlocuirea a 1292 de branșamente monofazate și 93 de branșamente trifazate, precum și a 283 de stâlpi neconformi. În plus, cutiile de distribuție au fost înlocuite și actualizate: trei unități CD 1-6 și cinci unități CD 1-8 au fost instalate pentru a asigura o distribuție mai sigură și eficientă a energiei electrice.

Proiectul vizează creșterea calității serviciului de distribuție pentru cei aproximativ 3.000 de locuitori din zonă, prin reducerea frecvenței și duratei întreruperilor accidentale și prin asigurarea parametrilor optimi de funcționare ai rețelelor, conform Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.