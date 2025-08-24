Guvernul majorează capitalul social la 8.000 lei între consolidare și bariere
Guvernul intenționează să modifice legislația privind înființarea și funcționarea societăților comerciale, prin creșterea capitalului social minim de la valoarea simbolică actuală la 8.000 de lei. Măsura a stârnit dezbateri aprinse în mediul de afaceri și în rândul consultanților, fiind considerată de unii un pas necesar pentru consolidarea companiilor, iar de alții o frână pentru antreprenoriatul aflat la început de drum.
„Această lege a împărțit lumea în două. Unii spun că este o măsură foarte bună, alții spun că este foarte proastă. Eu sunt contabil de peste 20 de ani și am făcut sute de majorări de capital social. Din experiența mea, această schimbare aduce mai degrabă probleme decât soluții”, a comentat pe rețelele sociale Radu Georgescu, expert contabil.
România ridică pragul, antreprenorii ridică din sprâncene
Potrivit specialistului, introducerea unui prag de 8.000 de lei ar ridica mai multe obstacole:
- Barieră financiară pentru firmele noi.
„În anul 2025 nu ar trebui să existe piedici de ordin financiar pentru a porni o afacere. Țări precum Germania, Marea Britanie, Franța, Italia sau Olanda permit înființarea firmelor cu un capital de doar 1 euro”, a subliniat Georgescu.
- Birocrație suplimentară pentru firmele existente.
Estimările arată că peste 800.000 de companii ar urma să fie obligate să își modifice actele constitutive și să facă drumuri la Registrul Comerțului pentru majorarea capitalului social, ceea ce ar putea genera „cozi kilometrice”.
- Eficiență redusă pentru stat.
Guvernul justifică măsura prin nevoia de a recupera mai ușor datoriile firmelor aflate în insolvență. Totuși, specialiștii contrazic această logică. „Dacă o firmă cheltuie imediat capitalul social pentru dotările de birou, până seara poate ajunge deja cu capitaluri proprii negative. Statul nu are ce să recupereze. Practic, capitalul social de 8.000 de lei va fi ca pătrunjelul în ciorbă: nu ajută cu nimic la problema insolvențelor”, explică Georgescu.
România ridică bariere, Europa le coboară
România s-ar îndepărta astfel de tendința europeană, unde pragul de capital social este mai degrabă simbolic, tocmai pentru a încuraja inițiativa privată. În prezent, multe state UE au redus bariera la minimum, mizând pe capacitatea antreprenorilor de a-și demonstra viabilitatea prin proiecte și planuri de afaceri, nu prin depunerea unei sume fixe în cont.
Dincolo de argumentele economice, propunerea guvernului a ajuns să fie comparată cu alte „subiecte sensibile” care dezbină familiile și comunitățile. „Doar discuțiile despre mazărea din salata de boeuf sau dacă buzoienii sunt moldoveni mai stârnesc atâtea pasiuni”, glumește contabilul.
