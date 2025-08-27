Jean-Luc Mélenchon a declarat la un post de radio francez că Emmanuel Macron trebuie să plece din funcție dacă premierul François Bayrou nu obține un vot de încredere în Adunarea Națională pe 8 septembrie.

El a precizat că actuala guvernare nu poate continua în aceeași formulă. În opinia sa, politica promovată de executiv nu oferă soluții reale pentru problemele economice și sociale. Liderul partidului La France insoumise consideră că șeful statului blochează schimbarea necesară.

Politicianul a argumentat că este nevoie de măsuri ferme împotriva actualei conduceri.

„Nu putem negocia cu această putere şi trebuie să-l împidicăm pe domnul Macron să numească a treia oară la rând un premier care să facă aceeaşi politică. Iată de ce trebuie să fie destituit. Haosul este Macron”, a afirmat Mélenchon.

El susține că responsabilitatea principală aparține președintelui și nu altor membri ai guvernului. În continuare, liderul stângii a insistat că nu se poate evita un gest radical.

„Cel mai scurt drum este ca responsabilul să plece”, a adăugat el.

Acesta a subliniat că toate semnele indică spre Palatul Élysée ca principal punct de blocaj. În acest context, el a cerut votanților și parlamentarilor să susțină inițiativa de destituire. Mélenchon a ținut să precizeze că premierul nu este principalul vinovat.

„Trebuie să mergem la cauză. Domnul Bayrou nu este responsabil de situaţia în care se află, ci toţi cei care l-au precedat, prin proastele lor politici economice şi de gestionare. Dacă există un responsabil. atunci el este preşedintele Republicii”, a spus liderul francez.

Jean-Luc Mélenchon a anunțat că, pe 23 septembrie, va depune în Adunarea Națională o nouă procedură pentru destituirea lui Emmanuel Macron. Acesta a menționat că momentul ales marchează un pas important pentru opoziție.

Politicianul consideră că există suficiente argumente politice și economice pentru inițierea acestui demers. Decizia vine într-un context de nemulțumiri tot mai puternice la nivel social. Liderul opoziției a criticat deschis direcția economică promovată de guvern.

„Ne aflăm într-o criză globală, politica ofertei a eşuat, preşedintele a spus mereu că nu o va schimba şi că nu trebuie să creştem taxele celor bogaţi, iar aceată politică a sa a eşuat”, a precizat Mélenchon.

Potrivit lui, menținerea acestei strategii nu face decât să agraveze dificultățile economice.

În declarațiile sale, fostul candidat la președinție a vorbit și despre o criză mai largă. El susține că problemele actuale sunt rezultatul unei abordări politice depășite. În opinia sa, sistemul instituțional are nevoie de schimbări profunde. Pentru Mélenchon, nemulțumirile sociale confirmă că actualul cadru constituțional și economic nu mai răspunde realităților.

Politicianul a reafirmat nevoia unei noi structuri de guvernare. El a cerut trecerea la Republica a VI-a, considerând că actuala Republică a V-a și-a atins limitele. Mélenchon crede că doar o reformă constituțională poate corecta excesele actualului sistem. Această propunere este prezentată ca o soluție pe termen lung pentru crizele repetate.

În interviu, liderul francez a criticat și scena internațională.

„Condiţiile generale ale unui haos mondial se întrunesc prin cei care trebuiau să garanteze buna continuitate”, a afirmat el, menționându-i pe Donald Trump și pe ”toţi liberalii din Europa”.

Prin aceste declarații, Mélenchon leagă criza internă de o instabilitate globală mai amplă.

În ceea ce privește partidul său, politicianul a transmis că formațiunea este pregătită să conducă. Totuși, a subliniat că prioritățile momentului sunt altele.

„Subiectul este că Emmanuel Macron este responsabil, că trebuie să plece şi că poporul francez trebuie să aleagă între politica ofertei scăderii preţului muncii şi politica relansării ecologice şi sociale”, a precizat Jean-Luc Mélenchon.