Potrivit datelor publicate de STB, numărul titlurilor de călătorie cumpărate între ianuarie și septembrie 2025 a crescut cu peste 675.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la peste 35 de milioane.

De asemenea, aproape două milioane de abonamente lunare au fost achiziționate, în creștere cu peste 100.000 comparativ cu 2024.

Compania arată că această evoluție semnalează nu doar o creștere numerică, ci o schimbare de percepție: bucureștenii încep să vadă transportul public ca o opțiune stabilă și predictibilă, nu doar o soluție de rezervă.

„Cifrele din primele nouă luni ale anului 2025 arată o schimbare clară de comportament: transportul public devine alegerea tot mai multor bucureșteni. Cele peste 35 de milioane de titluri de călătorie (cu 675.684 mai multe față de ianuarie – septembrie 2025) și aproape două milioane de abonamente cumpărate în 2025 (cu 107.545 în plus față de aceeași perioadă a anului 2024) arată nu doar o creștere cantitativă, ci o reconectare a orașului cu propriul sistem de mobilitate”, transmite STB într-o postare pe Facebook.

Extinderea rețelei de benzi unice la 65,3 kilometri a contribuit semnificativ la creșterea vitezei și la reducerea timpilor de așteptare. Trasee precum Șoseaua Colentina, Mihai Bravu sau Bulevardul Unirii au devenit rute fluente, iar timpul câștigat zilnic pentru mii de călători este considerabil.

Cele mai lungi segmente de benzi dedicate se află pe Șoseaua Colentina (9 km), Mihai Bravu (8,6 km) și Bulevardul Unirii (3,6 km). Tronsoane mai scurte, de aproximativ un kilometru, au fost amenajate și pe Calea Floreasca, Bulevardul Decebal, Drumul Taberei, Iuliu Maniu sau Aviatorilor.

STB a raportat o reducere cu peste 15.800 a numărului de contravenții față de 2024. Reprezentanții societății consideră că acest lucru reflectă un respect mai mare pentru regulile de călătorie. Tot mai mulți pasageri percep controlorii nu ca pe o amenințare, ci ca pe o parte firească a unui sistem care funcționează corect.

Măsurile implementate de Primăria Capitalei privind parcările cu plată generalizată au contribuit la reechilibrarea traficului. Pentru mulți bucureșteni, utilizarea transportului public a devenit o alegere mai logică și mai economică decât deplasarea cu mașina personală.

STB consideră că aceste rezultate sunt dovezi ale unei transformări în modul în care locuitorii privesc mobilitatea urbană.