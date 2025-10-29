Când vorbim despre Istanbul, gândul ne duce adesea la Moscheea Albastră, Hagia Sofia sau Turnul Galata. Dar în această toamnă, orașul a devenit și mai captivant pentru iubitorii de artă, găzduind 18th İstanbul Biennial, o ediție inovatoare și extinsă pe trei ani, care explorează cum arta și cultura dialoghează cu prezentul și viitorul nostru.

Titlul acestei ediții, „The Three-Legged Cat”, a sugerat fragilitate, reziliență și adaptare, calități necesare pentru a naviga în vremuri de incertitudine și crize globale. Expoziția, curată de Christine Tohmé, propune o călătorie în timp, desfășurată pe trei „picioare” sau etape, între 2025 și 2027, oferind vizitatorilor posibilitatea de a explora arta într-un ritm mai lent și mai reflexiv.

Prima etapă a avut loc între 20 septembrie și 23 noiembrie 2025 și a adus lucrările a 47 de artiști din peste 30 de țări, reunind perspective internaționale și locale asupra temelor de autoprezervare, comunitate și modernism.

Bienala este concentrată în zona Beyoğlu-Karaköy, oferind vizitatorilor o experiență urbană unică, în care arta contemporană se întrepătrunde cu istoria orașului. Printre locațiile principale se numără:

Galata Greek School Zihni Han, Tophane Muradiye Han Galeria 77 Cone Factory

Locațiile au fost foarte aproape una de cealaltă, lucru ce a permis explorarea a mai multor locații într-o singură zi.

Pe lângă expozițiile principale, publicul a putut participa la proiecții de film, performance-uri, workshopuri și DJ seturi, transformând vizita într-o experiență completă și interactivă. Lucrările expuse au reflectat teme relevante pentru societatea contemporană: cum ne adaptăm la crize, cum reconstruim comunități și cum ne imaginăm viitorul.

Printre artiștii prezenți în prima etapă s-au numărat: İpek Duben, Sevil Tunaboylu și Şafak Şule Kemancı, fiecare aducând o perspectivă unică asupra dialogului dintre tradiție și inovație.

Bienala are un format extins pe trei ani, iar vizitatorii pot reveni și explora noi lucrări și perspective în fiecare etapă. Toate locațiile sunt accesibile publicului fără taxă, oferind o experiență incluzivă. Arta reflectă provocările contemporane, reziliența și modul în care cultura poate inspira soluții pentru viitor. Expoziția integrează clădiri istorice cu instalații contemporane, creând un dialog fascinant între trecut și prezent.

18th İstanbul Biennial nu este doar o expoziție de artă, este o invitație de a descoperi un Istanbul diferit, un oraș în care istoria, cultura și arta se întâlnesc cu modernul, iar vizitatorul devine parte dintr-un experiment artistic și social unic.

Următoarea etapă a Bienalei se desfășoară pe parcursul anului 2026 și este axată pe programe academice, activități publice și extinderea dialogului între artiști și comunitate. Aceasta oferă vizitatorilor oportunitatea de a explora mai profund temele Bienalei, de a participa la workshopuri, proiecții și discuții, și de a experimenta conexiuni noi între arta contemporană și viața urbană a Istanbulului.

În cele câteva zile petrecute în Istanbul, am vizitat expoziția Haunted Eye de Steve McCurry la MSGSU Tophane-i Amire Culture and Art Center, expozițiile celei de-a 18-a Bienale la Galata Rum Okulu, Kulah Fabrikasi și Zihni Han, expozițiile de colecție de la Istanbul Modern, primul muzeu de artă modernă și contemporană din Turcia, și am admirat Atatürk Cultural Center (AKM). Iconicul AKM din Istanbul este un centru vibrant care găzduiește instituțiile naționale de artă ale Turciei și prezintă artiști de renume mondial. Prin programul său divers, care include operă, balet, muzică clasică și arte tradiționale, AKM primește public de toate vârstele.

Tot aici, Opera și Baletul de Stat din Istanbul a interpretat opera Carmen la Centrul Cultural Atatürk – Sala de Operă Türk Telekom. Carmen este una dintre cele mai recunoscute piese de operă din lume și printre cele mai puse în scenă la nivel mondial.

În ultimele zile am vizitat Istiklal și zona Pera, dar și expozițiile The Story Unfolds in Istanbul la Mesher și The Art of James Cameron la Atlas Cinema. Ce din urmă sigur vă va impresiona dacă sunteți fani Titanic sau The Terminator.

Pentru cei interesați de arta moderă, vă las aici mai multe fotografii și sper să descoperiți și voi, cu ajutorul lor, latura culturală și artistică a Istanbulului.