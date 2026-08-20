Avertizare de călătorie pentru Macedonia de Nord. Sfaturile MAE pentru cetățenii români

Românii care călătoresc în Macedonia de Nord trebuie să se pregătească pentru întârzieri la frontieră. Un punct de trecere important este deja aglomerat, după introducerea unor verificări suplimentare pentru mașinile cu numere străine. MAE avertizează asupra timpilor mari de așteptare și le recomandă turiștilor să își planifice cu atenție traseul.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în ori dinspre Macedonia de Nord că la punctul de trecere a frontierei Tabanovce s-au format aglomerări, iar timpii de așteptare au crescut semnificativ. Situația este provocată de verificarea vehiculelor cu numere de înmatriculare străine pentru identificarea eventualelor contravenții rutiere înregistrate anterior de sistemul „Safe City”.

Potrivit unui comunicat transmis joi de MAE, autoritățile din Macedonia de Nord au început verificarea și sancționarea vehiculelor străine la punctul de frontieră Tabanovce. Informații suplimentare despre sistemul „Safe City” sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Afacerilor Interne din Macedonia de Nord.

Autoritățile macedonene au precizat că mecanismul de verificare a vehiculelor cu numere de înmatriculare străine și de sancționare a eventualelor contravenții va fi extins treptat și la celelalte puncte de trecere a frontierei din Macedonia de Nord.

În acest context, MAE le recomandă cetățenilor români să evite, pe cât posibil, punctul de trecere Tabanovce în perioadele cu trafic intens și să ia în considerare folosirea unor puncte alternative de frontieră. Românii care urmează să tranziteze granița dintre Macedonia de Nord și Serbia sunt sfătuiți, dacă este posibil, să își reprogrameze călătoriile.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă, totodată, ca turiștii să își aloce un timp suplimentar semnificativ pentru traversarea frontierei și să își planifice călătoria în consecință. Înainte de plecare, aceștia sunt sfătuiți să verifice dacă există situații administrative sau contravenționale care ar putea necesita controale suplimentare la ieșirea din Macedonia de Nord.

MAE le cere cetățenilor români să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine și să nu părăsească vehiculele în zonele în care acest lucru este interzis sau ar putea afecta desfășurarea traficului. De asemenea, este recomandată monitorizarea constantă a situației traficului și a timpilor de așteptare la punctele de trecere a frontierei, atât înaintea plecării, cât și pe durata tranzitului.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Skopje la numărul de telefon +389 2 3228058. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență de operatorii call center.

În cazul unei situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice, +389 70 239 980.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea site-urilor Ambasadei României la Skopje și MAE pentru informații actualizate. Totodată, ministerul le reamintește românilor care călătoresc în străinătate că pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări utile pentru călătorii.