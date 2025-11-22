Proiectul de lege aflat în dezbatere publică le va permite polițiștilor locali să solicite șoferilor documentele necesare, inclusiv actele vehiculului, permisul de conducere sau documente referitoare la bunurile transportate. Aceasta se va aplica doar în contextul exercitării competențelor în domeniul circulației pe drumurile publice. Totodată, participanții la trafic vor fi obligați să respecte indicațiile date de poliția locală, iar nerespectarea acestora va fi sancționată cu amendă.

Refuzul de a înmâna documentele solicitate polițistului local va fi sancționat cu 6-8 puncte de amendă. Modificările propuse includ și posibilitatea aplicării amenzilor pentru nerespectarea semnalelor polițiștilor locali, pe lângă alte contravenții precum oprirea și staționarea neregulamentară, circulația pe benzi interzise sau încălcarea normelor privind masa maximă admisă.

„Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier sau a polițistului local, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege”, este noul text care va înlocui Art. 35, alin. 2, din OUG 195/2002.

Conform proiectului, polițiștii locali vor avea dreptul să imobilizeze vehicule în mai multe situații: pentru parcarea neregulamentară sau neplata taxelor aferente locului de parcare, precum și în cazul altor încălcări ale normelor rutiere.

„Participanții la trafic trebuie să respecte […] semnalele, indicațiile și dispozițiile polițistului rutier sau ale polițistului local”, arată textul din noua lege.

Autoritățile locale și administratorii drumurilor publice vor putea dispune imobilizarea vehiculului, care va fi deblocat doar după achitarea sancțiunilor și a eventualelor cheltuieli de ridicare, transport și depozitare. Dacă taxele nu sunt plătite timp de cinci zile consecutive, vehiculul poate fi ridicat.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale polițiștilor locali, ale polițiștilor militari, ale personalului autorităților publice care execută misiuni de asigurare sau de restabilire a ordinii publice”, arată o posibilă variantă a Articolului 100, alineatul (1), din Codul Rutier.

Polițiștii locali vor putea: dirija traficul rutier și pietonal în raza lor de competență, opri șoferii pentru verificarea documentelor sau aplicarea sancțiunilor, constata contravenții și sancționa diverse abateri, inclusiv nerespectarea marcajelor și indicatoarelor rutiere, semnalelor polițistului local, gesturi obscene sau adresarea de expresii jignitoare, precum și practicarea actelor de comerț pe trotuar, acostament sau partea carosabilă.