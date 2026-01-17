Poliţiştii locali vor utiliza camere foto-video-audio portabile. Cetăţenii pot fi înregistraţi. Nicușor Dan a promulgat legea

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Noua reglementare stabilește clar când pot fi folosite aceste sisteme în spațiul public, inclusiv fără consimțământul persoanelor vizate.

Legea permite utilizarea camerelor în situații precum legitimarea, constatarea contravențiilor, folosirea mijloacelor de imobilizare și intervențiile pentru protejarea vieții și a ordinii publice. În mesajul său, președintele a indicat aceste exemple ca fiind acoperite de noua reglementare.

„Am promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravenţiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervenţiile pentru protejarea vieţii şi a ordinii publice”, informează, sâmbătă, preşedintele Nicuşor Dan.

Un punct important este modul de informare a persoanelor înregistrate. Conform anunțului făcut de președinte, cetățenii vor fi informați că sunt înregistrați doar în măsura în care permit circumstanțele. Asta înseamnă că, atunci când contextul o permite, polițistul local va comunica faptul că folosește camera.

În plus, autoritățile locale au obligația să comunice public dotarea polițiștilor locali cu astfel de echipamente. Practic, administrațiile trebuie să anunțe că au introdus aceste camere în activitatea poliției locale.

Legea prevede că datele obținute sunt păstrate maximum șase luni și apoi distruse. Excepția este cazul în care înregistrările sunt folosite ca probe într-o procedură judiciară, situație în care nu se aplică regula distrugerii după șase luni.

Pentru implementarea tehnică a sistemului, administrațiile publice locale vor putea accesa fonduri europene, potrivit președintelui. În același mesaj, Nicușor Dan a spus că legea urmărește creșterea transparenței activității poliției locale și consolidarea siguranței publice, oferind protecție mai ridicată atât cetățenilor, cât și agenților.