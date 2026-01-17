Actualizarea sistemului a fost realizată pentru a asigura un calcul corect al obligațiilor fiscale, în contextul schimbării valorii impozabile pe metru pătrat. Aceasta a fost majorată de la 1.490 lei la 2.667 lei, ceea ce a dus la creșteri semnificative ale impozitelor datorate. În același timp, au fost eliminate reducerile acordate anterior în funcție de vechimea imobilului, care până în anul 2025 inclusiv erau de 10%, 30% sau 50%. Municipalitatea a decis însă să mențină cota de impozitare la nivelul anului trecut, respectiv 0,1%.

În aceste condiții, pentru un apartament cu suprafața de 55 de metri pătrați, situat în zona A a orașului, impozitul anual datorat în anul 2026 este de 515 lei. Comparativ, în anul 2025, pentru un imobil similar care beneficia de o reducere de 10%, impozitul era de 248 de lei, iar pentru unul cu reducere de 30%, suma ajungea la 193 de lei.

Pentru clădirile nerezidențiale, Primăria Timișoara a stabilit pentru anul 2026 o cotă finală de impozitare de 1,5%, în scădere față de 1,7% aplicată în anul 2025, măsură adoptată pentru menținerea unui climat economic predictibil. Astfel, în cazul unei clădiri cu o valoare impozabilă de aproximativ 29 de milioane de lei, impozitul anual datorat de persoanele juridice scade de la circa 490.000 de lei în 2025 la aproximativ 433.000 de lei în 2026.

„Reamintim, actul normativ a modificat valoarea în lei pe metru pătrat, de la 1.490 lei la 2.667 lei. Totodată, reducerile acordate în funcție de vechimea imobilului, nu se mai aplică. Până în anul 2025 inclusiv, aceste reduceri erau de 10%, 30% sau 50%. Municipalitatea a menținut cota de impozitare la nivelul anului trecut, respectiv 0,1%. Spre exemplu, pentru un apartament cu o suprafață de 55 mp, situat în zona A, impozitul anual datorat în anul 2026 este de 515 lei, comparativ cu 248 de lei în anul 2025 pentru un imobil care beneficia de o reducere de 10% sau cu 193 de lei pentru un imobil care beneficia de o reducere de 30%”, a transmis Primăria Timișoara.

Municipalitatea acordă și în anul 2026 scutiri de taxe proprietarilor care investesc în reabilitarea clădirilor istorice, precum și organizațiilor neguvernamentale care desfășoară servicii sociale. De asemenea, contribuabilii care achită anticipat impozitele până la data de 31 martie beneficiază de o bonificație de 10%.

În ceea ce privește impozitul pentru mijloacele de transport, legislația introduce norma de poluare ca element suplimentar în formula de calcul, pe lângă capacitatea cilindrică a motorului. Pentru un autoturism cu capacitate cilindrică de 1.598 cmc, impozitul anual este estimat la aproximativ 230 de lei pentru autovehiculele cu norme de poluare Euro 0–3 și la circa 200 de lei pentru cele cu norma Euro 6. Autoturismele hibride cu emisii de peste 50 g CO₂/km au un impozit anual de aproximativ 200 de lei, iar pentru autoturismele electrice impozitul anual este stabilit la 40 de lei.