Întreținerea lunară nu este o taxă unică, ci un ansamblu de costuri distincte, stabilite de asociațiile de proprietari pe baza contractelor locale și a legislației în vigoare. Întreținerea lunară la bloc rezultă din cumularea costurilor calculate pe persoană, a celor calculate pe apartament și a cheltuielilor pe consum. Niciuna dintre aceste componente nu apare singură pe listă, iar factura finală este suma lor.

În 2026, aceste costuri se împart clar în trei categorii. Prima categorie este reprezentată de cheltuielile calculate pe persoană. Aici intră, în principal, taxa de salubritate, care se multiplică direct cu numărul de persoane declarate în apartament. În unele blocuri mai vechi, fără apometre individuale, și apa poate fi repartizată tot pe persoană, însă aceste situații sunt tot mai rare.

1. Costuri calculate pe persoană

Salubritatea (taxa pe gunoi) – cea mai importantă componentă din această categorie

uneori, apa, doar în blocurile fără apometre individuale (cazuri tot mai rare)

numărul de persoane declarate influențează direct factura

A doua categorie cuprinde cheltuielile calculate pe apartament, indiferent de câți locatari există. Administrarea, curățenia scării, iluminatul spațiilor comune, mentenanța liftului și contribuțiile la fondurile interne ale asociației se plătesc o singură dată pentru fiecare apartament.

2. Costuri calculate pe apartament

administrare (administrator, contabil)

curățenie scară

iluminat spații comune

lift (unde există)

fond de rulment / fond de reparații (temporar)

nu contează câte persoane locuiesc în apartament

A treia categorie este cea a cheltuielilor pe consum, care include încălzirea, apa caldă și rece măsurată individual și pierderile repartizate. Aceste costuri sunt cele care determină diferența majoră între facturile de vară și cele de iarnă și ajung să reprezinte 70–80% din întreținerea totală în sezonul rece.

3. Costuri calculate pe consum

încălzire

apă caldă și rece

pierderi repartizate

acestea dau 70–80% din factura de iarnă

Lista de întreținere poate conține, uneori, cheltuieli care îi surprind pe locatari, dincolo de consumul de apă sau de costurile de curățenie. Un exemplu îl reprezintă fondurile speciale: fondul de rulment, fondul de reparații sau contribuțiile extraordinare stabilite pentru lucrări majore, precum reparația acoperișului, modernizarea liftului sau termoizolarea blocului.

De asemenea, existența unor spații comerciale sau locuri de parcare în cadrul imobilului poate influența repartizarea cheltuielilor. Acestea pot avea cote diferite de contribuție, stabilite prin regulamentul asociației, ceea ce poate modifica suma finală plătită de proprietarii de apartamente.

Un alt element important îl reprezintă penalitățile de întârziere. Conform legislației privind asociațiile de proprietari, acestea pot ajunge până la 0,2% pe zi din suma restantă. În situațiile în care asociația este nevoită să apeleze la avocat sau la executor judecătoresc pentru recuperarea datoriilor, cheltuielile aferente pot fi adăugate la suma inițială de plată.

Pe lângă taxele raportate la numărul de persoane, fiecare apartament suportă o serie de cheltuieli care nu depind de câți locatari trăiesc efectiv în locuință. Aceste costuri sunt legate de funcționarea și administrarea clădirii și se plătesc integral, indiferent dacă apartamentul este locuit de o singură persoană, de o familie numeroasă sau este nelocuit.

În această categorie intră cheltuielile cu administrarea blocului, respectiv salariile administratorului și ale personalului auxiliar, costurile pentru curățenia spațiilor comune, iluminatul casei scării, al subsolurilor și al altor zone comune. În blocurile dotate cu lift, se adaugă costurile de mentenanță, revizie și consum de energie electrică aferent acestuia.

Tot aici sunt încadrate și contribuțiile la fondurile interne ale asociației, precum fondul de rulment sau fondul de reparații. Deși acestea nu sunt întotdeauna percepute lunar, ele pot apărea periodic pe lista de întreținere și pot majora semnificativ suma de plată într-o anumită lună, mai ales în cazul lucrărilor majore sau al ajustărilor generate de inflație.

În marile orașe, aceste cheltuieli calculate pe apartament ajung, în medie, la 60–120 de lei pe lună, în funcție de mărimea blocului, de serviciile contractate și de nivelul de profesionalizare al administrării. Sunt costuri inevitabile, care formează structura fixă a întreținerii și peste care se adaugă ulterior cheltuielile pe persoană și cele pe consum.

Tabelul de mai jos prezintă o comparație între orașele mari, pornind de la un consum mediu de 3 metri cubi de apă pe persoană pe lună și fără a include încălzirea:

Aceste valori reprezintă costurile minime recurente, înainte de a lua în calcul încălzirea sau consumurile energetice proprii ale apartamentului.

Indiferent de numărul de persoane, fiecare apartament suportă un set de cheltuieli fixe sau semifixe. Acestea țin de funcționarea clădirii și de administrarea ei.

În 2026, costurile lunare pe apartament se situează, în general, între 60 și 120 de lei, în funcție de oraș, mărimea blocului și serviciile contractate de asociație.

Fondurile nu sunt permanente; ele apar periodic, în funcție de deciziile asociației și de lucrările necesare.

Tabelul de mai jos arată, pas cu pas, cum se formează factura finală de întreținere în 2026, pornind de la un scenariu standardizat: un apartament de două camere, cu două persoane, situat într-un bloc cu lift. Estimările iau în calcul costurile curente practicate în marile orașe, precum și modul real de repartizare a cheltuielilor în cadrul asociațiilor de proprietari, fără a include electricitatea sau gazul consumate în interiorul locuinței.

Prin reunirea într-o singură imagine a cheltuielilor calculate pe persoană, a costurilor fixe pe apartament și a consumului sezonier specific iernii, tabelul evidențiază mecanismul care duce la facturi de 600–900 de lei în lunile reci. Diferențele dintre orașe sunt explicate de nivelul taxelor locale, de politicile de subvenționare și de eficiența infrastructurii, nu de un singur cost izolat.